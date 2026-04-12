البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

الوكيل الإخباري- أطلق البنك الأهلي الأردني حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز!"، تعزيزًا لثقافة الادخار لدى مختلف شرائح العملاء، من خلال تقديم باقة متنوعة من الجوائز النقدية والعينية التي تتيح فرص ربح مستمرة على مدار العام.





وتتضمن الحملة، التي تمتد من شهر نيسان وحتى نهاية شهر كانون الأول 2026، جائزة نقدية يومية بقيمة 999 دينارًا لرابح واحد، بالإضافة إلى ثلاث جوائز شهرية لثلاثة رابحين، قيمة كل منها 9,999 دينارًا. كما تشمل الحملة جائزة كبرى في نهاية العام بقيمة 100,000 دينار لرابح واحد.



واحتفاءً بتأهل منتخب النشامى لكأس العالم، خصّص البنك 68 جائزة حملت اسم "نشامى" بقيمة 2,026 دينارًا لكل جائزة، وسيتم السحب عليها خلال شهر حزيران 2026.



وفي إطار حرصه على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، يمنح البنك السيدات فرصة الفوز بأونصة ذهب (31 غرامًا) شهريًا، ضمن حسابات التوفير الخاصة بهنّ. كما يقدم حساب توفير أهلي للأطفال Ahli Talents جوائز شهرية تشمل 999 دينارًا لخمسة رابحين، وجهاز PlayStation 5 لخمسة رابحين، وجهاز iPad 11 لخمسة رابحين، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة.



وتخضع المشاركة في الحملة لمجموعة من الشروط والأحكام، من أبرزها الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في حسابات التوفير للتأهل للدخول في السحوبات المختلفة، ومرور فترة زمنية محددة على فتح الحساب، بما يضمن عدالة الفرص. كما يُمنح العملاء فرصًا إضافية للفوز عند الحصول على تمويل من البنك، أو عند استخدام بطاقات "أهلي" الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وكذلك عند الاستفادة من خدمات قنوات الدفع الإلكتروني.



وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الفائزين سيتم عبر القنوات الرسمية للبنك. ولمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للبنك ahli.com/saving، أو التواصل مع خدمة العملاء، أو زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

