الأحد 2026-05-03 05:33 م

البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى

البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى
البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى
الأحد، 03-05-2026 03:54 م
الوكيل الإخباري-  أقام البنك الأهلي الأردني، تحت رعاية عطوفة رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، حفل توقيع كتاب "مسكوكات مدينة مادبا في متحف البنك الأهلي الأردني للنُّميّات" لمؤلفه الدكتور حسن عابد الزيود في قاعة دار السرايا العثمانية في مدينة مادبا، حيث شهد الحفل إهداء الكتاب من البنك إلى بلدية مادبا الكبرى.اضافة اعلان


يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على جانب من تاريخ المدينة من خلال مسكوكاتها؛ إذ يضم مجموعة من 58 مسكوكة تمثل الأباطرة الذين ضُربت مسكوكاتهم في مدينة مادبا، بما يوثّق مكانة المدينة التاريخية والحضارية ويثري المحتوى البحثي المتخصص في هذا المجال.

يأتي هذا الإصدار في إطار التزام البنك الأهلي الأردني بدوره في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز المعرفة التاريخية، من خلال متحف البنك الأهلي الأردني للنُّميّات، الذي تأسس عام 1999 بوصفه أوّل متحف متخصص يملكه بنك تجاري في الأردن، ليشكّل مرجعًا علميًا وثقافيًا للباحثين والمهتمين وطلبة العلم.
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس

ي

خاص بالوكيل رابطة مشجعي النشامى تناشد لمنحها تأشيرات السفر لتشجيع المنتخب بكأس العالم

ل

أخبار محلية المومني: الحكومة ستنسّب بدورة استثنائية لمجلس النواب لبحث قانون الإدارة المحلية

أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

أخبار محلية أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

م

أخبار محلية قرابة 20 مليون دينار مبيعات وإيرادات "الصوامع والتموين" العام الماضي

الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

أخبار محلية الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

بلدية لواء بني عبيد

أخبار محلية بلدية بني عبيد تباشر تأهيل مدخل طوارئ مستشفى الأمير راشد

نقود أردنية

أخبار محلية المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

الأكثر مشاهدة