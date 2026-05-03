البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى

الوكيل الإخباري- أقام البنك الأهلي الأردني، تحت رعاية عطوفة رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، حفل توقيع كتاب "مسكوكات مدينة مادبا في متحف البنك الأهلي الأردني للنُّميّات" لمؤلفه الدكتور حسن عابد الزيود في قاعة دار السرايا العثمانية في مدينة مادبا، حيث شهد الحفل إهداء الكتاب من البنك إلى بلدية مادبا الكبرى.





يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على جانب من تاريخ المدينة من خلال مسكوكاتها؛ إذ يضم مجموعة من 58 مسكوكة تمثل الأباطرة الذين ضُربت مسكوكاتهم في مدينة مادبا، بما يوثّق مكانة المدينة التاريخية والحضارية ويثري المحتوى البحثي المتخصص في هذا المجال.



يأتي هذا الإصدار في إطار التزام البنك الأهلي الأردني بدوره في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز المعرفة التاريخية، من خلال متحف البنك الأهلي الأردني للنُّميّات، الذي تأسس عام 1999 بوصفه أوّل متحف متخصص يملكه بنك تجاري في الأردن، ليشكّل مرجعًا علميًا وثقافيًا للباحثين والمهتمين وطلبة العلم.

