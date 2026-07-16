البنك الأهلي الأردني يعزّز مشاركة موظفيه في دعم الاستدامة البيئية من خلال يوم تطوّعي في الحديقة النباتية الملكية

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في الحديقة النباتية الملكية، اطّلع خلالها الموظفون على دورها الوطني في صون النباتات المحلية في الأردن، من خلال توثيق الأنواع النباتية وموائلها الطبيعية، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وإكثارها من خلال بنك البذور المتخصص، بما يدعم استرجاع الموائل الطبيعية المتضررة والحفاظ على الموروث النباتي للمملكة.
واختتمت الجولة بمشاركة موظّفي البنك في حملة تنظيف بيئية للمنطقة المحاذية لسدّ الملك طلال، تأكيدًا على أهمية العمل التطوعي المباشر في دعم المواقع الطبيعية والمحافظة عليها.
وفي إطار هذه المبادرة، قدّم البنك دعمًا للحديقة النباتية الملكية، من خلال جمعية أجنحة الأمل -التي تربطها مع البنك الأهلي الأردني شراكة فاعلة منذ عدة سنوات في مجال المبادرات والمشاريع البيئية- وذلك للمساهمة في توفير أنظمة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، دعماً لتطوير مرافق الحديقة وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار والباحثين والطلبة بما يراعي مبادئ الاستدامة.
ويأتي هذا النشاط ضمن نهج البنك الأهلي الأردني في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بين موظفيه، ودعم المبادرات ذات الأثر الملموس في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي في المملكة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
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