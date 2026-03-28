البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية

الوكيل الإخباري- عقد البنك الأهلي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السبعين برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، السيد سعد نبيل المعشر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي/المدير العام د. أحمد الحسين، إلى جانب عدد من المساهمين الكرام وممثلي الجهات الرقابية. واستهل المعشر كلمته بالترحيب بالحضور وتقديم التهاني بمناسبة الأعياد، معرباً عن فخره بإرث المؤسسة التي باتت عنواناً للمهنية والتميز والمصداقية، ومؤكداً أن البنك يتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق رسالة هادفة ورؤية راسخة تنيرها مسيرة التطوير. اضافة اعلان





وأوضح المعشر أن البنك حقق تطوراً ملحوظاً في أدائه المالي خلال عام 2025، حيث ارتفعت موجودات البنك لتصل إلى نحو 3.7 مليار دينار بنمو نسبته 5.6% مقارنة بالعام السابق. مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزى بشكل رئيسي إلى تحسن مصادر التمويل، وفي مقدمتها ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مما عزز قدرة البنك على التوسع في التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 1.8 مليار دينار بالصافي. كما لفت المعشر إلى انعكاس هذه النتائج على الربحية، حيث سجلت مجموعة البنك أرباحاً صافية قبل الضريبة بلغت 34.2 مليون دينار، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 21.3 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 19.4% عن عام 2024. وفيما يتعلق بكفاية رأس المال فبلغت 17.07%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب رقابياً، في حين سجلت نسبة التسهيلات غير العاملة بالصافي 5.02%، وهي نسبة تتفوق على متوسط القطاع المصرفي البالغ 5.8%.



واستعرض المعشر الأداء المتميز لسهم البنك الأهلي الأردني خلال عام 2025، حيث أغلق سعر السهم عند 1.52 دينار أردني بنمو بلغت نسبته 49%، مما رفع القيمة السوقية للبنك لتصل إلى 305 مليون دينار بنهاية العام. وأعلن المعشر في هذا السياق عن توجه البنك لافتتاح مبنى الإدارة العامة الجديد الذي يجسد الالتزام بالاستدامة، حيث تم تشييده كأحد النماذج الرائدة للمباني الخضراء وفقاً لمعايير الاعتماد العالمية (PLATINUM LEED) للحد من البصمة الكربونية وتقديم تجربة عصرية تواكب تطلعات جميع أصحاب المصلحة.



وفي جانب التحول الرقمي، أكد المعشر نجاح البنك في إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي حصد جائزة "أفضل موقع إلكتروني مصرفي في الأردن لعام 2025" من مجلة Global Brands البريطانية، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك لخدمة العملاء، موضحاً أن الموقع يمثل منصة تفاعلية تضم المساعد الذكي "ahliGPT" للاستجابة الفورية لاستفسارات العملاء. وأضاف المعشر أن عام 2025 شهد إطلاق تجربة محدثة لتطبيق "أهلي موبايل" وتطوير خدمات الشركات عبر منصتي "ahli Corporate" و"أهلي أونلاين"، بالتزامن مع توسع منصة "Qawn" وانضمامها لبرنامج Mastercard Start Path وإطلاق تقنية "QawnAI" لتحسين تجربة الدفع.



وتابع المعشر حديثه بتسليط الضوء على إنجازات البنك في دعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى حصول البنك على جائزة "أفضل ممول للشركات الصغرى والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025" من مؤسسة التمويل الدولية IFC. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، أطلق البنك خدمة Google Pay والبطاقة متعددة العملات والبطاقة الافتراضية وبرنامج المكافآت Ahli Rewards، ونفّذ خطة إعادة انتشار شبكة الصرافات الآلية التي بلغ عددها 138 جهازاً في المملكة مع تفعيل تقنية الخدمات اللاتلامسية NFC وافتتاح فروع جديدة. كما لفت المعشر إلى نجاح ذراع البنك التكنولوجية شركة AHLI FINTECH في إطلاق الموجة الثالثة من مسرع الأعمال الخاص بها، ليصل إجمالي محفظة الاستثمارات في الشركات الناشئة إلى 2.1 مليون دولار.



واختتم المعشر كلمته بتجديد التزام البنك الراسخ بتحقيق الازدهار المشترك لجميع أصحاب المصلحة، معبراً عن شكره وتقديره للبنك المركزي الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، ودائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية على دعمهم المستمر. كما أثنى المعشر على جهود الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الحسين وأسرة مجموعة البنك الأهلي الأردني كافةً على التزامهم المطلق في تحقيق الأهداف المنشودة وبناء مجتمع واقتصاد مزدهر، تحت ظل الراية الهاشمية.