الأحد 2026-07-26 02:16 م

البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
الأحد، 26-07-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   كرم البنك الأهلي الأردني سفراء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من مختلف دوائر البنك، تقديرًا لدورهم في تعزيز التعاون المؤسسي والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الاستدامة.

اضافة اعلان


وتعزيزًا لثقافة العمل المشترك، يقوم هؤلاء السفراء بدور فاعل في دعم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستدامة والتمويل المستدام، ونشر الوعي بالممارسات المسؤولة، بما يسهم في دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن العمليات اليومية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف فرق العمل.


وكان البنك الأهلي الأردني قد أطلق برنامج سفراء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف بناء شبكة من الموظفين المؤهلين والواعين بأهمية الاستدامة، والقادرين على القيام بدورهم الحيوي في قيادة جهود البنك نحو تحقيق قيمة مشتركة لدعم إطار الازدهار المشترك.


ويسعى البنك الأهلي الأردني من خلال أنشطته ومبادراته إلى التأكيد على أن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من الجميع، حيث يؤدي سفراء الاستدامة دورًا محوريًا في ترسيخ هذه الثقافة، بما يعزز قدرة البنك على مواكبة المتغيرات والاستجابة للفرص والتحديات الناشئة، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على تحقيق قيمة مستدامة لعملائها ومجتمعها واقتصادها.

gnews

أحدث الأخبار

سشي

فن ومشاهير ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

أخبار محلية وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

صي

منوعات تارت البسكويت بالفواكه الصيفية.. حلوى باردة ومنعشة دون فرن

سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

عربي ودولي سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

swd

تكنولوجيا هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون

154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

اقتصاد محلي 154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

الأكثر مشاهدة