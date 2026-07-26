البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

الوكيل الإخباري- كرم البنك الأهلي الأردني سفراء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من مختلف دوائر البنك، تقديرًا لدورهم في تعزيز التعاون المؤسسي والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الاستدامة.

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وتعزيزًا لثقافة العمل المشترك، يقوم هؤلاء السفراء بدور فاعل في دعم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستدامة والتمويل المستدام، ونشر الوعي بالممارسات المسؤولة، بما يسهم في دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن العمليات اليومية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف فرق العمل.



وكان البنك الأهلي الأردني قد أطلق برنامج سفراء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف بناء شبكة من الموظفين المؤهلين والواعين بأهمية الاستدامة، والقادرين على القيام بدورهم الحيوي في قيادة جهود البنك نحو تحقيق قيمة مشتركة لدعم إطار الازدهار المشترك.