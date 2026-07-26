البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

وتعزيزًا لثقافة العمل المشترك، يقوم هؤلاء السفراء بدور فاعل في دعم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستدامة والتمويل المستدام، ونشر الوعي بالممارسات المسؤولة، بما يسهم في دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن العمليات اليومية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف فرق العمل.
وكان البنك الأهلي الأردني قد أطلق برنامج سفراء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف بناء شبكة من الموظفين المؤهلين والواعين بأهمية الاستدامة، والقادرين على القيام بدورهم الحيوي في قيادة جهود البنك نحو تحقيق قيمة مشتركة لدعم إطار الازدهار المشترك.
ويسعى البنك الأهلي الأردني من خلال أنشطته ومبادراته إلى التأكيد على أن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من الجميع، حيث يؤدي سفراء الاستدامة دورًا محوريًا في ترسيخ هذه الثقافة، بما يعزز قدرة البنك على مواكبة المتغيرات والاستجابة للفرص والتحديات الناشئة، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على تحقيق قيمة مستدامة لعملائها ومجتمعها واقتصادها.
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