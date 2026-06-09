البنك الأهلي الأردني ينضم إلى خدمة Wire 365 من بنك جي بي مورغان

الوكيل الإخباري- عمّان، حزيران 2026: أعلن البنك الأهلي الأردني انضمامه إلى خدمة Wire 365 من بنك جي بي مورغان، في خطوة تعزز قدراته في مجال المدفوعات الدولية بالدولار الأمريكي، وتتيح لعملائه تنفيذ ومعالجة التحويلات على الحسابات بالدولار الأمريكي بشكل متواصل على مدار العام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية للبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتتيح هذه الخدمة تنفيذ التحويلات وتسويتها بالدولار الأمريكي في اليوم نفسه دون أي رسوم إضافية، كما تدعم التحويلات الدائنة والمدينة بمختلف قيمها. ويستفيد البنك الأهلي الأردني من شبكة جي بي مورغان العالمية التي تضم أكثر من 4,000 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم، الأمر الذي يسهم في توفير مستويات متقدمة من السرعة والمرونة والموثوقية في تنفيذ المعاملات المالية الدولية.



ويأتي اعتماد هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك الأهلي الأردني الرامية إلى تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء، من خلال الحد من التأخير المرتبط بالعطل الرسمية أو فروقات التوقيت. وتعتمد الخدمة على نظام معالجة آلي متطور يتمتع بنسبة معالجة مباشرة للعمليات (STP) تصل إلى 99.5%، بما يضمن تنفيذ المعاملات بكفاءة عالية وسلاسة أكبر، ويعزز من قدرة العملاء على إدارة مدفوعاتهم الدولية بمرونة وفعالية على مدار الساعة.



وتعليقًا على ذلك، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يمثل انضمامنا إلى خدمة Wire 365 امتدادًا لنهج البنك في تطوير منظومته المصرفية وتقديم حلول مبتكرة تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي المتسارع. ومن خلال هذه الخدمة، نواصل توفير خدمات مالية متقدمة تلبي مختلف احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات، مما يسهم في الارتقاء بتجربتهم ودعم أنشطتهم التجارية والمالية الدولية. كما يعكس هذا التعاون حرصنا على الاستفادة من أحدث الحلول العالمية والشراكة مع مؤسسات مالية رائدة، بما يعزز مكانتنا شريكًا مصرفيًا موثوقًا ومبتكرًا على المستويين المحلي والإقليمي".