البنك الأهلي الأردني ينضم إلى خدمة Wire 365 من بنك جي بي مورغان

وتتيح هذه الخدمة تنفيذ التحويلات وتسويتها بالدولار الأمريكي في اليوم نفسه دون أي رسوم إضافية، كما تدعم التحويلات الدائنة والمدينة بمختلف قيمها. ويستفيد البنك الأهلي الأردني من شبكة جي بي مورغان العالمية التي تضم أكثر من 4,000 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم، الأمر الذي يسهم في توفير مستويات متقدمة من السرعة والمرونة والموثوقية في تنفيذ المعاملات المالية الدولية.
ويأتي اعتماد هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك الأهلي الأردني الرامية إلى تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء، من خلال الحد من التأخير المرتبط بالعطل الرسمية أو فروقات التوقيت. وتعتمد الخدمة على نظام معالجة آلي متطور يتمتع بنسبة معالجة مباشرة للعمليات (STP) تصل إلى 99.5%، بما يضمن تنفيذ المعاملات بكفاءة عالية وسلاسة أكبر، ويعزز من قدرة العملاء على إدارة مدفوعاتهم الدولية بمرونة وفعالية على مدار الساعة.
وتعليقًا على ذلك، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يمثل انضمامنا إلى خدمة Wire 365 امتدادًا لنهج البنك في تطوير منظومته المصرفية وتقديم حلول مبتكرة تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي المتسارع. ومن خلال هذه الخدمة، نواصل توفير خدمات مالية متقدمة تلبي مختلف احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات، مما يسهم في الارتقاء بتجربتهم ودعم أنشطتهم التجارية والمالية الدولية. كما يعكس هذا التعاون حرصنا على الاستفادة من أحدث الحلول العالمية والشراكة مع مؤسسات مالية رائدة، بما يعزز مكانتنا شريكًا مصرفيًا موثوقًا ومبتكرًا على المستويين المحلي والإقليمي".
تمثل خدمة Wire 365 من جي بي مورغان نقلة نوعية في مجال المدفوعات الدولية بالدولار الأمريكي، إذ تتيح للمؤسسات المالية معالجة وتسوية التحويلات على مدار 24 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً، بما يسهم في تعزيز سرعة تنفيذ المعاملات ومرونتها، ويدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وموثوقية للعملاء.
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