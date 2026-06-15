البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية البنك المُعزِّز مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك الأهلي الأردني توقيع اتفاقية البنك المُعزِّز (Confirming Bank Agreement)مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضمن برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في خطوة استراتيجية تعزز قدرات البنك في مجال تمويل التجارة العالمية وتوسع نطاق دعمه للشركات المحلية التي يوجد لها تعاملات في الأسواق الدولية.

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وبموجب هذه الاتفاقية، ينضم البنك الأهلي الأردني رسمياً إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بوصف الأخير بنكًا مُعزِّزًا، بما يتيح زيادة أوجه التعاون في دعم العمليات التجارية وتسهيل وصول عملاء البنك الأهلي الأردني والشركات الأردنية إلى الأسواق العالمية من خلال الانضمام إلى شبكة البنوك المعززة المعتمدة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من شبكتهم الواسعة وخبراتهم المتخصصة. وتعكس هذه الشراكة التزام البنك الأهلي الأردني بتوسيع نطاق خدماته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متطورة تلبي احتياجات الشركات العاملة في التجارة الدولية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية.



وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يمثّل انضمام البنك الأهلي الأردني إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بوصفه بنكًا مُعزِّزًا محطة مهمة في إطار جهودنا المتواصلة لتوسيع قدراتنا المصرفية الدولية وتطوير منصة تمويل التجارة الخاصة بنا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الأعمال المحلية والشركات الصغرى والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة أكبر، إلى جانب ترسيخ دورنا شريكًا ماليًا موثوقًا يدعم النمو الاقتصادي المستدام والتجارة الدولية. ونعتزّ بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المؤسسة المالية الدولية المرموقة، ونتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا والاقتصاد على حد سواء".