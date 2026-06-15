البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية البنك المُعزِّز مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وبموجب هذه الاتفاقية، ينضم البنك الأهلي الأردني رسمياً إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بوصف الأخير بنكًا مُعزِّزًا، بما يتيح زيادة أوجه التعاون في دعم العمليات التجارية وتسهيل وصول عملاء البنك الأهلي الأردني والشركات الأردنية إلى الأسواق العالمية من خلال الانضمام إلى شبكة البنوك المعززة المعتمدة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من شبكتهم الواسعة وخبراتهم المتخصصة. وتعكس هذه الشراكة التزام البنك الأهلي الأردني بتوسيع نطاق خدماته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متطورة تلبي احتياجات الشركات العاملة في التجارة الدولية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يمثّل انضمام البنك الأهلي الأردني إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بوصفه بنكًا مُعزِّزًا محطة مهمة في إطار جهودنا المتواصلة لتوسيع قدراتنا المصرفية الدولية وتطوير منصة تمويل التجارة الخاصة بنا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الأعمال المحلية والشركات الصغرى والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة أكبر، إلى جانب ترسيخ دورنا شريكًا ماليًا موثوقًا يدعم النمو الاقتصادي المستدام والتجارة الدولية. ونعتزّ بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المؤسسة المالية الدولية المرموقة، ونتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا والاقتصاد على حد سواء".
ومن جانبها، قالت شونا تاتشيل، مديرة برنامج تسهيل التجارة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسرّنا الترحيب بانضمام البنك الأهلي الأردني إلى برنامج تسهيل التجارة. ومن خلال هذه الشراكة، ستحظى الشركات الأردنية بإمكانية أكبر للاستفادة من شبكة البرنامج الواسعة، مما يتيح لها قبول مخاطر أسواق جديدة والاستفادة من فرص أعمال واعدة تدعم طموحات الأردن التصديرية وتُحدث أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا للشركات والبنوك المراسلة التي نتعامل معها في مختلف أنحاء العالم".
-
أخبار متعلقة
-
كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة "النشامى" التاريخية في كأس العالم ويهدي المنتخب أغنية وطنية خاصة
-
هاتف HUAWEI nova 15 Max الجديد كليًا يصل إلى الأردن بأكبر بطارية ومستويات استثنائية من التحمل والمتانة
-
البوليفارد يعرض مباريات النشامى في كأس العالم 2026
-
كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران
-
زين تطلق بالتعاون مع beIN عروضاً لمتابعة بطولة كأس العالم TMFIFA 2026
-
بنك الإسكان ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم
-
"نجوم العلوم 18" يدعو المبتكرين العرب في الأردن للمشاركة – باب التقديم مفتوح الآن
-
مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026