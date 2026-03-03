البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري- وقّع البنك الأهلي الأردني اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامج نوعية مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، في إطار التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودعم برامج التمكين المستدام.

اضافة اعلان



بموجب الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين، ورئيسة لجنة جمع التبرعات والاتصالات في جمعية سَنا السيدة سيرين أبو غزالة، سيسهم البنك في توفير منح تعليمية للمستفيدين، إضافةً إلى دعم برامج التشغيل والتأهيل المهني، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج دعم الأهالي (PSG) لمدة عام كامل، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويُنمّي قدرات المستفيدين ويدعم اندماجهم الفاعل في المجتمع.



وفي إطار تعزيز التفاعل المجتمعي، سيُنظّم البنك جلسة توعية في الثقافة المالية تستهدف الأمهات ومقدّمات الرعاية ضمن برنامج دعم الأهالي، يقدّمها فريق متخصص من البنك، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لحماية المستفيدين والحفاظ على خصوصيتهم.



وتعليقًا على ذلك، قال د. أحمد الحسين: "يأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيماننا بدور القطاع المصرفي في تمكين المجتمع وتعزيز فرص التكافؤ. ويجسد تعاوننا مع جمعية سَنا التزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير بيئة داعمة تسهم في تنمية قدراتهم واستقلاليتهم؛ حيث نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية هي السبيل لإحداث أثرٍ مجتمعي مستدام. ويؤكد هذا التعاون أيضًا حرصنا على دعم التعليم وتعزيز فرص التشغيل انسجامًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبما يعكس رؤيتنا في بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامةً".