البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يموّل بنك الإسكان بـ 50 مليون دولار

الوكيل الاخباري - وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تمويل إئتماني بقيمة 50 مليون دولار يقدمها لبنك الإسكان– البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في الأردن- بهدف تعزيز أنشطة التصدير والاستيراد في المملكة وذلك في إطار برنامج تيسير التجارة (TFP) التابع للبنك الأوروبي.

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وسيمكّن التمويل الجديد بنك الإسكان من توفير التمويل النقدي لأنشطة ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد وتسويق المنتجات محلياً، بشروط ميسرة أكثر.



وبموجب هذه الاتفاقية ، سيصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمانات لصالح البنوك الدولية المُعززة، لتحمل المخاطر السياسية والتجارية لدفعات المعاملات التجارية الدولية التي تجريها هذه البنوك في البلدان التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



كما سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 بنك مُصدر و 800 بنك مُعزز في جميع أنحاء العالم، مما يوسع شبكته من المصارف المراسلة ويعزز من فرصه في الأعمال التجارية الدولية، أيضاً سيؤدي الانضمام إلى البرنامج إلى خلق فرصة لتطوير منتجات جديدة مثل منتج التخصيم الذي سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، كما سيدعم التجارة داخل المنطقة.



وبهذه المناسبة قال فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع بنك الإسكان لتعزيز التجارة في الأردن، إذ يُعدّ دعم أنشطة المستوردين والمصدرين المحليين خطوة مهمة في تعزيز اقتصاد البلاد في مواجهة الوباء".



من جهته علق الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي قائلاً: "تأكيداً لدوره الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يواصل بنك الإسكان توسيع شبكته، ويسعده أن يعلن عن شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أنه من أوائل البنوك الأردنية التي تطلق برنامج تمويل لدعم الأعمال التجارية للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيتمكن بنك الإسكان من تقديم شروط ممتازة وأسعار تنافسية لعملائه لتسهيل أنشطتهم التجارية".



وقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج تيسير التجارة في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الدولية بين الاقتصادات التي يعمل فيها البنك وذلك من خلال منح ضمانات وقروض قصيرة الأجل للبنوك المشاركة وشركات التخصيم.



تأسس بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عام 1973 ، وهو ثاني أكبر بنك في الأردن من حيث إجمالي الأصول ، ومدرج في بورصة عمان.



ومنذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته في الأردن عام 2012، قدم البنك أكثر من 1.5 مليار يورو لتمويل 62 مشروعاً في البلاد.