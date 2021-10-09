البنك العربيي فتتح قسم الخدمة الذاتية في فرع سيتي مول

الوكيل الاخباري - افتتح البنك العربي مؤخراً قسم الخدمة الذاتية في فرعه في سيتي مول والذي يقدم العديد من الخدمات الرقمية الذاتية، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة لعملائه وتلبية احتياجاتهم المصرفية وفق أعلى مستوى من الجودة والتميّز.



ويضم القسم الجديد جهاز الخدمة الذاتية والذي يقدم مجموعة من الخدمات من بينها إصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي ذاتياً وفورياً، وإصدار كشوفات الحساب وبعض الشهادات الصادرة من قبل البنك بشكل ذاتي وفوري. كما يضم القسم جهاز الصراف الآلي التفاعلي "ITM" والذي يتيح للعملاء إمكانية التواصل المباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء بالصوت والصورة وذلك لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية بشكل فوري وبمنتهى السهولة.



وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "نحرص في البنك العربي على تعزيز التواصل مع عملائنا في مختلف المناطق لاسيما المراكز الأكثر حيوية، وتزويدهم بأفضل الخدمات المصرفية لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر." وأضاف: "يتيح قسم الخدمة الذاتية الجديد في فرع البنك في سيتي مول بتصميمه العصري العديد من الخدمات الرقمية التي تواكب أحدث النظم لضمان خدمة عملائنا بطريقة أسرع وأكثر فاعلية."



والجدير بالذكر أن فرع البنك العربي في سيتي مول يقدم لعملائه باقة شاملة من الخدمات المصرفية المعتادة إلى جانب خدمات برنامج "عربي بريميوم" المقدمة عن طريق مدراء علاقة متخصصين، هذا بالإضافة إلى أجهزة الصرافات الآلية والتي تُتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان والتي تشمل: خدمة سحب مبلغ نقدي بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني، وخدمة استبدال نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" بقسائم شرائية مجانية بشكل فوري، و العديد من الخدمات الأخرى.

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كما يوفر البنك مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية من خلال تطبيقه "عربي موبايل" بتصميمه الجديد والمطوّر.





