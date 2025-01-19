البنك العربي "أفضل بنك على صعيد الحلول المالية المدمجة للعام 2024 " عن منصة اومنيفاي "Omnify"

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الوكيل الإخباري- حصل البنك العربي على جائزة "أفضل بنك على صعيد الحلول المالية المدمجة للعام 2024" من قبل مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك، عن فئة "الابتكارات المصرفية للشركات" ضمن الدورة الحادية عشر لإعلان جوائز أبرز الابتكارات المالية للعام 2024. وجاءت الجائزة عن منصة اومنيفاي "Omnify" التي أطلقتها شركة أكابس "ACABES" للتكنولوجيا المالية، الذراع التكنولوجي للبنك العربي، وتعد من المنصات الرائدة في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في المملكة، حيث تقدّم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) للشركات في أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالاستفادة من التعاون الوثيق مع البنك العربي وشبكته الواسعة في المنطقة. اضافة اعلان





ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناءً على تقييم شامل تمّ من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء لجنة تحكيم مختصّة حيث استندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير الخاصة بالابتكارات المحددة ووصف طبيعة عملها وتحديد مدى اتباعها للتفكير الإبداعي وتقديمها لحلول جديدة تعدّ رائدة وفريدة في مجالها. وقد شملت المعايير أربع فئات من الابتكار وهي: ابتكار المنتجات، وابتكار العمليات، والابتكار التسويقي، والابتكار التنظيمي.



وتقوم منصة اومنيفاي "Omnify" على مبدأ تمكين الشركات والجهات غير المصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لواجهات برمجة التطبيقات المصرفية (API) من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية، وذلك بهدف تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيع خدمة عملائهم. كما تشمل المنصة على عدة مزايا منها تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمة من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير خدماتها المالية المضمنة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخيارات الدفع وإصدار البطاقات وغيرها.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة "ذا بانكر" (The Banker) المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز المحدودة ومقرها لندن، منحت البنك العربي مؤخراً لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024. كذلك منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك للعام التاسع على التوالي، إضافة إلى 24 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.



