السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 01:21 م

للعام السادس على التوالي

البنك العربي أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021

ABHQ


الوكيل الاخباري - منحت مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2021″، وذلك للعام السادس على التوالي.  

ويأتي هذا التقدير العالمي المرموق بناءً على تقييم شامل من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم.

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واستندت المجلة فى اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات. 


ويغطي نطاق جوائز مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.


وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد نعمة صبّاغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: “يشكّل حصول البنك العربي على هذا التقدير العالمي وللعام السادس على التوالي تأكيداً على متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تقديم مستويات أداء قوية عبر شبكة فروعه الإقليمية، على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا  العالمية”.

 

وأضاف صبّاغ: “يواصل البنك تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً، هذا إلى جانب تركيزه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة ورؤيته المستقبلية الطموحة”.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.

 

ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

 




 

 


 

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