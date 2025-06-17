البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025"

الوكيل الإخباري- منحت مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.

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وجاء حصول البنك على هذه الجائزة بعد تقييم شامل تمّ من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين من حول العالم.



واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير الموضوعية شملت: نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير المبنية على آراء أبرز محللي الأسهم ومحللي التصنيف الائتماني والمستشارين المصرفيين وغيرهم من الخبراء في القطاع المصرفي.



ويغطي نطاق جوائز مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق افريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.



وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "لقد جاء هذا التقدير العالمي ليجسد جوهر هويّتنا المؤسسية المحدثة، التي تجعل من الوصول لأي إنجاز بداية جديدة نحو طموحات ونجاحات أكبر، وتُرسّخ نهجًا مؤسسيًّا متجددًا يضع العميل في قلب أولوياته، ويعزّز من قدرتنا على التكيّف والابتكار، ويبني روابط تعمّر." وأضافت الصادق: "هذا الإنجاز الى جانب تأكيده على المكانة المتميزة التي يحتلّها البنك في القطاع المصرفيّ محلياً واقليمياً، فهو يشكل التزام جديد بمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من التميّز، وتلبية مختلف التطلّعات والاحتياجات المتنامية لعملائنا من مختلف القطاعات ومجتمعاتنا في عالم دائم التغيّر والتطور".



يشار هنا إلى أن مجلة ذا بانكر (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي أيضاً لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024.