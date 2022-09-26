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الإثنين، 26-09-2022 04:00 م

البنك العربي أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن للعام 2022

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الوكيل الإخباري - منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن للعام 2022 ، إضافة الى 22 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.  


وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

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 واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى الدلائل على الفوائد الملموسة المكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.  


ويعد حصول البنك على هذا العدد من الجوائز إنجازاً مستحقاً وإضافة مميزة إلى سجله الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية.


وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد، جائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل وجائزة أفضل بنك لخدمات الإيداع والبطاقات ومنتجات الاستثمار المقدمة عبر الانترنت وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX) وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة الأفضل للإقراض وجائزة أفضل تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً وجائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات.

 

أما على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات في الأردن، فقد حاز البنك على جائزة أفضل خدمات تمويل تجاري وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت.


كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في كل من فلسطين ومصر، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في كل من فلسطين والمغرب.


وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد حاز البنك العربي على خمس جوائز إقليمية، حيث شملت الجوائز المقدمة على مستوى الأفراد جائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال وجائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات. أما على مستوى الشركات فقد حاز البنك على جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد متصل، حصل البنك العربي كذلك على جائزة "أفضل بنك للحلول الرقمية" في الأردن من مجلة يوروموني (Euromoney) العالمية.

وتجدر الاشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصد مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية، وذلك للعام السابع على التوالي.


 




 

 


 

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