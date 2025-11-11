البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2025

الوكيل الإخباري- منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن" للعام 2025، بالإضافة إلى 26 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قبل Infosys، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى وجود فوائد ملموسة ومكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.



ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك على تحويل الابتكار إلى قيمة ملموسة لعملائه عبر خدمات عصرية تُواكب تطلعاتهم وتوقعاتهم، كما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية وحرصه المستمر على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.