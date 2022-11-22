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الثلاثاء، 22-11-2022 03:49 م

البنك العربي أول بنك في الأردن يتبنى إطار عمل للتمويل المستدام

AB HQ


الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً إطار عمل للتمويل المستدام والذي يهدف إلى دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة والأولويات التي يتبناها البنك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). 
ويعتبر البنك العربي أول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار والذي يتماشى مع العناصر الأربعة الرئيسية لمبادئ السندات الخضراء 2021 (GBP) ومبادئ السندات المجتمعية 2021 (SBP) وإرشادات سندات الاستدامة 2021 (SBG) التي أطلقتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) إلى جانب مبادئ القروض الخضراء 2021 (GLP) ومبادئ القروض الاجتماعية 2021 (SLP) والتي أطلقتها جمعية أسواق الإقراض (LMA). 

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وقد تم تقييم إطار عمل التمويل المستدام للبنك العربي من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز (S&P) والتي أكدت توافقه مع المبادئ المذكورة أعلاه. 
وسيرتكز البنك على هذا الإطار كأساس لإصدار أدوات دين مستدامة موجهة نحو تمويل المشاريع التي ستساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وخلق فرص العمل بالإضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة  (SDGs). 


وفي تعليقها على إطلاق إطار عمل التمويل المستدام قالت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "إننا سعداء بإطلاق إطار عمل التمويل المستدام للبنك العربي والذي تم تقييم توافقه مع المبادئ والإرشادات العالمية في هذا المجال من قبل وكالة التصنيف العالمية العالمية  ستاندرد أند بورز (S&P)." وأضافت الصادق: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً هاماً في مسيرة البنك على صعيد الاستدامة مما يجسد توجهنا بالمضي قدماً في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمالنا ومواصلة تحقيق أثر إيجابي على مستوى المملكة والمنطقة وحيثما تواجدنا." 
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير استدامة سنوية وفقاً للمبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال. 
للاطلاع على إطار عمل التمويل المستدام للبنك العربي يرجى الضغط على ( الرابط )

 




 

 


 

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