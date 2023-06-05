البنك العربي أول بنك في الأردن يطلق خدمة "فيزا دايركت" بالتعاون مع فيزا

الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي خدمة جديدة لتحويل الأموال "فيزا دايركت" بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، والتي تتيح لعملاء البنك العربي تحويل الأموال عبر الحدود من حساباتهم المصرفية إلى بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً المؤهلة للاستخدام في الخارج وذلك عبر تطبيق "عربي موبايل"، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن يطلق خدمة "فيزا دايركت" ومن بين أوائل البنوك في الشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.



وتأتي خدمة "فيزا دايركت" لتكمل باقة الحلول والخدمات المصرفية المقدمة من البنك العربي لعملائه ولتعزيز الانتشار العالمي الواسع لشركة فيزا وذلك عبر تقديم حلول دفع مبتكرة ومقبولة عالمياً.

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وتقدم هذه الخدمة في بلدان محددة مذكورة في الموقع الالكتروني للبنك العربي كمرحلة أولية وسيتم إضافة المزيد من البلدان بطريقة ممنهجة في الفترة المقبلة.



وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "تعد خدمة "فيزا دايركت" إضافة مميزة لباقة خدمات البنك العربي لتحويل الأموال، حيث تتيح للعملاء القدرة على الإرسال الفوري للأموال وفي أي وقت عبر منصة الخدمات المصرفية المقدمة من خلال تطبيق "عربي موبايل".

وأضاف: "تعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال تحويل الأموال ليس فقط للمرسلين بل أيضاً للمستلمين حيث تتميز بدرجات عالية من السهولة واليسر.

وتعتبر "فيزا دايركت" طريقة سلسة وسريعة وآمنة للأفراد لتحويل الأموال مباشرة إلى بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً المؤهلة للاستخدام، ونتطلع قدماً لتقديم الخدمة لعملائنا في الأردن وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم عبر استبدال طرق الدفع التقليدية بحلول دفع مبتكرة".



ومن جهته، قال السيد ماريو مكاري، مدير عام فيزا لمنطقة المشرق العربي: "نفتخر بتعاوننا مع البنك العربي كأحد شركائنا الأوائل في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الشرق وباكستان لإطلاق أفضل الحلول المالية على مستوى العالم. وبفضل ميزات "فيزا دايركت"في الخدمات المالية عبر الحدود، سيصبح بإمكان عملاء البنك العربي الوصول إلى أموالهم وتحويلها واستخدامها والتواصل مع أكثر من ثلاثة مليارات بطاقة عالميًا، دون المساس بميزة سهولة الوصول والأمان." وأضاف:"نؤمن أن تعاوننا مع البنك العربي سيعزز التجربة المصرفية للعملاءمن خلال تسهيلالوصول إلى الأموال وإمكانية التحويل ضمن منصة مصرفية رقمية آمنة".