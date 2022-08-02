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الثلاثاء، 02-08-2022 01:33 م

البنك العربي أول بنك يتيح لعملائه تفعيل هوية سند الرقمية عبر تطبيقه البنكي

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة تفعيل هوية سند الرقمية من خلال تطبيق "عربي موبايل" ليكون بذلك أول بنك في المملكة يتيح هذه الخدمة لعملائه عبر تطبيقه البنكي.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن مبادرة تعاون بين البنك العربي والحكومة الرقمية بهدف المساهمة في تسهيل دخول المواطنين لبوابة الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق تفعيل هوية سند الرقمية الكترونياً.

ومن خلال الخدمة الجديدة سيكون بإمكان عملاء البنك العربي تفعيل هوية سند الرقمية بخطوات سهلة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة "مراكز سند" لإتمام عملية التسجيل، وذلك عبر تطبيق "عربي موبايل".

وفي تعليقه على المبادرة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - الأردن: "يشكل إطلاق الخدمة الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة بالتعاون مع الحكومة الرقمية خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة.

 

"وأضاف:"تعد خدمة تفعيل هوية سند الرقمية بخطوات بسيطة إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر تطبيق "عربي موبايل"لتقديم تجربة مصرفية متطورة وسلسة لعملائه."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي يضم باقةً واسعةً من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

 




 

 


 

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