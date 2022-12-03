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السبت، 03-12-2022 10:11 ص

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لفعاليات "مسار درب الأردن 2022 "

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الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الاستراتيجية لفعاليات "مسار درب الأردن “ والتي أقيمت بتنظيم من جمعية درب الأردن وبشراكة استراتيجية مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

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وقد شهدت فعاليات "مسار درب الأردن" التي انطلقت فعالياتها في شهر تشرين الأول، مشاركة مميزة من ما يقارب 300 مغامراً من مختلف الفئات العمرية والذين قدموا من أكثر من 20 دولة من مختلف دول العالم (أوروبا وأمريكا وعدد من الدول العربية)، حيث انطلق المسار من أم قيس نحو العقبة مروراً بـ 75 قرية وبلدة قاطعين مسافة 675 كيلو متر. وقد قامت عائلات من المجتمعات المحلية وصل عددها لأكثر من 130 عائلة أردنية باستضافة المشاركين وتأمين المنامة والطعام والشراب والإرشاد السياحي.


ويأتي دعم البنك العربي لرحلة مسار درب الأردن انطلاقاً من استراتيجية البنك العربي لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث تعدّ الرحلة من الفعاليات المحلية الهامة وذلك لدورها السياحي والحضاري الذي تجسده من خلال تنشيط السياحة في الأردن وتعريف السيّاح بالأماكن السياحية والمجتمعات المحلية وتجربة الضيافة وحسن الاستقبال الذي يتميز به الأردن. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجيته على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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