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الخميس، 06-06-2024 10:33 ص

البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر والمنتدى الثاني للأعمال والاقتصاد الرقمي 2024

ARAB BANK - HQ


الوكيل الاخباري - شارك البنك العربي مؤخراً كراعي استراتيجي لفعاليات المؤتمر والمنتدى الثاني للأعمال والاقتصاد الرقمي 2024، والذي أقيم في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية، تحت رعاية وحضور رئيس الجامعة الأردنية معالي الدكتور نذير عبيدات ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي السيد أحمد الهناندة، حيث شهد المؤتمر حضوراً واسعاً يزيد عن 300 باحث وخبير من المختصين في الأعمال والاقتصاد الرقمي من داخل الأردن وخارجه بهدف مناقشة المحاور الهامة في هذا المجال والتعمق في الأبعاد التي تشكل مستقبل الأعمال والاقتصاد الرقمي.اضافة اعلان


ومن جانبه، قال رئيس المؤتمر، الدكتور رائد مساعدة بني ياسين - عميد كلية الأعمال: "ان المؤتمر الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام شمل مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة، والتي تناولت عدة مواضيع منها مستقبل الأعمال والاقتصاد الرقمي في الأردن، وتنوع أساليب البحث العلمي لزيادة الجودة والتأثير وقابلية النشر وكيفية استكشاف أفكار وفرص التعاون البحثي، كما غطت الجلسات سبعة مسارات تتعلق بالاقتصاد الرقمي منها؛ إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية والتسويق ونظم المعلومات والإدارة العامة واقتصاديات الأعمال. وضمّت قائمة المتحدثين في المؤتمر نخبة من المختصين في هذا المجال."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر تأتي في إطار حرصه على المساهمة في دعم المؤتمرات والفعاليات التي تعنى بمواكبة المستجدات والتطورات التقنية والابتكارات الرقمية على صعيد الأعمال والاقتصاد تماشياً مع استراتيجية البنك ورؤيته الطموحة والتي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها. 

 




 

 


 

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