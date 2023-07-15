البنك العربي الراعي الذهبي للسباق الثاني للسيدات

الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي رعايته الذهبية لفعاليات النسخة الثانية من سباق الركض للسيدات والذي أقيم مؤخراً في حدائق الحسين بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" تحت شعار "اركضي عشانك"، وذلك بهدف تسليط الضوء على المرأة وإنجازاتها وتشجيع السيدات من كافة الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ولا سيما رياضة الجري. اضافة اعلان



وضم السباق فئتي ال 2.6 كم و5.2 كم، حيث شهد تنافساً كبيراً بين المتسابقات سواء كانوا من العدّاءات المحترفات أو الهاويات بمشاركة نحو 1000 متسابقة من مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى وجود فئة خاصة في السباق للمتسابقات المكفوفات. وقد دعم السباق جمعيات خيرية متعددة من خلال تنظيم بازار لمشاريع سيدات مبدعات عند خط النهاية. حيث أتيحت الفرصة للسيدات لعرض حرفهم اليدوية والمأكولات البيتية وبيع وترويج منتجاتهم.



من طرفها عبرت الآنسة لينا الكرد - المدير العام للجمعية الأردنيّة للماراثونات الخيرية - عن شكرها وامتنانها لدعم البنك العربي لهذا السباق وللتعاون القائم بين البنك العربي والجمعية على مدار السنين والذي يعكس ثقة البنك بجهود الجمعية وقدرتها على تنظيم الماراثونات.



وتأتي رعاية البنك العربي لهذا السباق انطلاقاً من استراتيجية البنك العربي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات التي تعنى بدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما فيها تلك المتعلقة بصحة المرأة ومشاركتها في النشاطات الرياضية والفعاليات المجتمعية المختلفة. حيث يشكل سباق السيدات منصة رياضية نسوية هامة إلى جانب دوره في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي.