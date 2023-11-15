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الأربعاء، 15-11-2023 01:33 م

البنك العربي الراعي الذهبي للمؤتمر السابع لجودة الرعايةالصحية

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الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات المؤتمر السابع لجودة الرعاية الصحية والذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

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وقد أقيم المؤتمر في فندق كمبينسكي عمّان تحت عنوان " الجودة من منظور عالمي – تطلّعات مستقبلية " بهدف تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي وجعلِها أولوية وأمرا أساسيا لجميع العمليات والإنتاج في المجال الصحي.

وقام معالي وزير الصحة بافتتاح المؤتمر مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

وشمل المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين، ست جلسات حوارية وورش عمل بإشراف مجموعة من المحاضرين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل مبادئ سلامة المرضى في الأردن والعالم العربي والدولي.كما شهد المؤتمر حضور أكثر من 700 مشارك من مجالات واختصاصات القطاع الصحي من إداريين ومقدمي الخدمات، للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية و المحلية و مناقشة أحدث الابتكارات العالمية في هذه المجالات وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي،بالإضافة الى التطرّق للعلاقة بين الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجودة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر في إطار التزامه وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية بما فيها تلك المتعلقة بالجوانب الطبية، ورفد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به الجهات المعنية بالقطاع الطبي في مواكبة التطورات الصحية في جميع مجالاتها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المملكة و تعزيز مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

 




 

 


 

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