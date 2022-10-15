البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2022

الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات ماراثون عمّان الدولي والذي أقيم بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول 2022.



وشهد الماراثون، تنافساً كبيراً بين المتسابقين ومشاركةً لأكثر من 5000متسابق من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية، ويأتي دعم البنك العربي المتواصل للماراثون، انطلاقاً من استراتيجية البنك العربي لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يشكل ماراثون عمّان منصة فاعلة لرفع الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي بالإضافة الى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل هذا الحدث الذي يقام سنوياً في قلب العاصمة عمّان.



ومن طرفها عبرت الآنسة لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنيّة للماراثونات الخيرية عن شكرها وامتنانها للتعاون القائم بين البنك والجمعية على مدار السنين وايمانهم بجهود الجمعية وثقتهم بتنظيمها للماراثونات.

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واضافت قائلة: “نعتز بتعاوننا مع البنك العربي منذ العام 2009 وذلك بدعمه لماراثون عمّان سنويا وإيمانه بأهمية دعم أسلوب الحياة الصحية، حيث شارك هذا العام أكثر من 700 موظف من البنك العربي وعائلاتهم في الماراثون.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجيته على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة.

ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

