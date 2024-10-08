البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2024 بنسخته الرابعة عشر

الوكيل الإخباري- قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات ماراثون عمّان الدولي بنسخته الرابعة عشر والذي أقيم بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول 2024، وذلك بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ولا سيما رياضة الجري.

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وشهد ماراثون عمان الدولي تنافساً كبيراً بين المتسابقين ومشاركةً لأكثر من 5000 متسابق ومتسابقة من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء مليئة بالتنافس الإيجابي والحماس والنشاط. كما تم تخصيص يوم سباق خاص بالأطفال وذلك لتعزيز ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهميته منذ الصغر.