البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2024 بنسخته الرابعة عشر

ويأتي دعم البنك العربي المتواصل للماراثون انطلاقاً من استراتيجية البنك لدعم الأنشطة والمبادرات الرياضية الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يشكل ماراثون عمّان منصة فاعلة لرفع الوعي ما بين أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي بالإضافة إلى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل هذا الحدث الذي يقام سنوياً في قلب العاصمة عمّان.
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