البنك العربي الراعي الرئيسي لبطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 480 فريقاً

الوكيل الإخباري- جدّد البنك العربي رعايته لبطولة كرة القدم في المدارس بنسختها الثالثة، التي انطلقت بتنظيم وإشراف مشترك بين الاتحاد الأردني لكرة القدم، ووزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، بمشاركة واسعة بلغت 480 فريقاً مدرسياً من مختلف محافظات المملكة. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام البنك المستمر بدعم قطاعي الشباب والرياضة في الأردن، وخاصة رياضة كرة القدم التي تحظى بشعبية واسعة على المستويين المحلي والعالمي.

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ويولي البنك اهتماماً خاصاً بفئة الناشئين من خلال المساهمة في دعم الجهود الرامية الى توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة، تسهم في تطوير مهاراتهم الفردية وتعزز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية لديهم. وقد شهدت النسخة الحالية من البطولة ارتفاعا ملحوظا في عدد الفرق المشاركة من مختلف محافظات المملكة تم توزيعهم على 240 مجموعة تتنافس ضمن 16 مديرية تربوية في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. كما تم تنظيم 16 ورشة تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية والإدارية المشرفة على البطولة، ما يعكس حرص القائمين على تطوير البنية التحتية للرياضة المدرسية.



وتجسيداً لالتزام البنك العربي بالمسؤولية المجتمعية، تميزت النسخة الثالثة من البطولة بإشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اتيحت لهم الفرصة للمشاركة في الفعاليات الرياضية في إطار توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتكريس مبدأ الشمولية في الأنشطة المدرسية، بما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع.