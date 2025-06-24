البنك العربي الراعي الرئيسي لبطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 480 فريقاً

ويولي البنك اهتماماً خاصاً بفئة الناشئين من خلال المساهمة في دعم الجهود الرامية الى توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة، تسهم في تطوير مهاراتهم الفردية وتعزز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية لديهم. وقد شهدت النسخة الحالية من البطولة ارتفاعا ملحوظا في عدد الفرق المشاركة من مختلف محافظات المملكة تم توزيعهم على 240 مجموعة تتنافس ضمن 16 مديرية تربوية في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. كما تم تنظيم 16 ورشة تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية والإدارية المشرفة على البطولة، ما يعكس حرص القائمين على تطوير البنية التحتية للرياضة المدرسية.
وتجسيداً لالتزام البنك العربي بالمسؤولية المجتمعية، تميزت النسخة الثالثة من البطولة بإشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اتيحت لهم الفرصة للمشاركة في الفعاليات الرياضية في إطار توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتكريس مبدأ الشمولية في الأنشطة المدرسية، بما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع.
وتجدر الإشارة الى أن البنك العربي هو الراعي الرئيسي للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، حيث يقدم رعايته لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، بدءاً من النشامى والنشميات وصولاً الى منتخبات الفئات العمرية، الى جانب رعاية بطولات وأندية المحترفين.
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