الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

الأربعاء، 08-03-2023 05:01 م

البنك العربي الراعي الرسمي للمؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

ara


الوكيل الإخباري - قدم البنك العربي رعايته الرسمية لفعاليات المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت عنوان " التحديات العالمية والتنمية المستدامة في الصحة "الذي يعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت.اضافة اعلان

وقد افتتح المؤتمر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية وما يزيد عن 200متحدث من العلماء والخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجالات الطبية.

ويتضمن المؤتمر ندوات متخصصة في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم، والأمراض العصبية وأحدث ما توصل إليه العلم في العديد من التخصصات الطبية كالجراحة العامة، الباطنية، النسائية، وغيرها المزيد. كما وتتميز هذه النسخة من المؤتمر بإقامة 50 ورشة علمية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، تعالج وتناقش وتقدم النصيحة لحوالي 200حالة من الحالات المرضية المستعصية.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمرفي إطار التزام البنك العربي وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية بما فيها تلك المتعلقة بالقطاع الطبي ورفد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية في مواكبة التطورات الصحية في جميع مجالاتها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المملكة وتعزيز مكانة الأردن على هذا الصعيد محلياً وإقليمياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-08 at 2.55.45 PM

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة مؤسسة بيبسيكو الخيرية ونهر الأردن تعلنان عن شراكة لتمكين النساء

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يوفر خدمة Apple Pay لعملائه في الأردن

2

شركة الابتسامة للسياحة والسفر تفتتح فرعها الخامس في منطقة الدوار السابع

WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.44.42 AM

بنك الاتحاد يحتفل بالمرأة في يومها العالمي

133072-Savings Cashback-Adaptations_1024x683-13

بنك الإسكان يكافئ مدخريه باسترجاع نقدي يصل لغاية 4% في حملة "وفر، تسوق، استرجع"

Arab Bank Himmeh w Lammeh

متطوعو البنك العربي يشاركون في زراعة الاشجار الحرجية ضمن مبادرة "همة ولمة"

أخبار متعلقة
Arab Bank Himmeh w Lammeh

متطوعو البنك العربي يشاركون في زراعة الاشجار الحرجية ضمن مبادرة "همة ولمة"

ara

البنك العربي يدعم فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "سنبلة"

ara

البنك العربي يدعم تطوير المحتوى التحضيري لتخصص شهادة المحاسب الإداري على منصة إدراك

ara

البنك العربي يجدد دعمه لبنك الملابس الخيري