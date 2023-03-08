البنك العربي الراعي الرسمي للمؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري -

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قدم البنك العربي رعايته الرسمية لفعاليات المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت عنوان " التحديات العالمية والتنمية المستدامة في الصحة "الذي يعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت.وقد افتتح المؤتمر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية وما يزيد عن 200متحدث من العلماء والخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجالات الطبية.ويتضمن المؤتمر ندوات متخصصة في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم، والأمراض العصبية وأحدث ما توصل إليه العلم في العديد من التخصصات الطبية كالجراحة العامة، الباطنية، النسائية، وغيرها المزيد. كما وتتميز هذه النسخة من المؤتمر بإقامة 50 ورشة علمية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، تعالج وتناقش وتقدم النصيحة لحوالي 200حالة من الحالات المرضية المستعصية.وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمرفي إطار التزام البنك العربي وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية بما فيها تلك المتعلقة بالقطاع الطبي ورفد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية في مواكبة التطورات الصحية في جميع مجالاتها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المملكة وتعزيز مكانة الأردن على هذا الصعيد محلياً وإقليمياً.