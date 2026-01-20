البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

وتوفر هذه البطاقة الجامعية الذكية العديد من الخدمات والمزايا الأخرى، حيث يمكن استخدامها لدفع الرسوم الجامعية ودفع قيمة المشتريات لدى نقاط البيع داخل وخارج الحرم الجامعي، وعمليات السحب النقدي وخدمة الإيداع من أجهزة الصراف الآلي. هذا بالإضافة الى امكانية الاستفادة من الخصومات المميزة عند استخدام البطاقة للتسوق لدى شبكة واسعة من المحلات التجارية المختارة والتي تشمل العديد من القطاعات التي تلبي احتياجات الطلبة.
وفي تعليقها على هذا التعاون، أشارتجراح الى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين، ولا سيما من خلال وجود فرع للبنك داخل الحرم الجامعي والذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وأوضحت أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها ترتكزان على توسيع مجالات العمل المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي على المدى الطويل.
وبدوره، أعرب السمهوري عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية، والذي يجسد حرص البنك على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وبالأخص فئة الشباب. وأشار الى أن البنك يواصل جهوده لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تواكب تطلعات هذه الفئة، وتنسجم مع أسلوب حياتهم المتغير ومتطلباتهم المتجددة.
ويُعد حساب "شباب" من البنك العربي أحد أبرز الحلول المصرفية المصممة خصيصاً لفئة الشباب، حيث يوفر إمكانية فتح الحساب إلكترونياً عبر تطبيق "عربي موبايل"، وإصدار بطاقة فيزا بدون رسوم شهرية، إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت ترحيبية، وإعفاءات من بعض العمولات، وخصومات حصرية في مجموعة مختارة من المطاعم والمراكز الترفيهية، إضافة إلى خدمات مصرفية رقمية مجانية ومركز خدمة عملاء مخصص.
