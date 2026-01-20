البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

الوكيل الإخباري- وقعّ البنك العربي مؤخرا اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بهدف اصدار البطاقة الجامعية الذكية بدلا من الهوية الجامعية التقليدية، حيث تتيح هذه البطاقة للطلبة الحصول على العديد من الخدمات المصرفية داخل الحرم الجامعي وخارجه هذا بالإضافة الى تسهيل دخولهم عبر البوابات الإلكترونية للجامعة. ووقع الاتفاقية عن جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور سميحة جراح – رئيس الجامعة وعن البنك العربي السيد وليد السمهوري - مدير منطقة الأردن وبحضور رئيس مجلس الأمناء سعادة الدكتور هيثم أبو خديجة.

وتوفر هذه البطاقة الجامعية الذكية العديد من الخدمات والمزايا الأخرى، حيث يمكن استخدامها لدفع الرسوم الجامعية ودفع قيمة المشتريات لدى نقاط البيع داخل وخارج الحرم الجامعي، وعمليات السحب النقدي وخدمة الإيداع من أجهزة الصراف الآلي. هذا بالإضافة الى امكانية الاستفادة من الخصومات المميزة عند استخدام البطاقة للتسوق لدى شبكة واسعة من المحلات التجارية المختارة والتي تشمل العديد من القطاعات التي تلبي احتياجات الطلبة.



وفي تعليقها على هذا التعاون، أشارتجراح الى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين، ولا سيما من خلال وجود فرع للبنك داخل الحرم الجامعي والذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. وأوضحت أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها ترتكزان على توسيع مجالات العمل المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي على المدى الطويل.



وبدوره، أعرب السمهوري عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية، والذي يجسد حرص البنك على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وبالأخص فئة الشباب. وأشار الى أن البنك يواصل جهوده لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تواكب تطلعات هذه الفئة، وتنسجم مع أسلوب حياتهم المتغير ومتطلباتهم المتجددة.