البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يستكملان تنفيذ برنامج “العودة إلى المدرسة” للفصل الدراسي الثاني 2025/2024

10:03 ص

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الوكيل الإخباري- واصل البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، تنفيذ برنامج "العودة إلى المدرسة" خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، بهدف تمكين ما يزيد عن 400 طالبًا وطالبة من مرضى مركز الحسين للسرطان من متابعة دراستهم أثناء فترة العلاج دون انقطاع، وذلك ضمن التزام البنك الراسخ بدعم التعليم وتعزيز الفرص التعليميّة لمختلف فئات المجتمع. اضافة اعلان





وخلال هذا الفصل الدراسيّ، شارك 13 متطوعاً ومتطوعة من البنك العربي في تدريس الطلبة المرضى واعطاء حصص تعليمية اسبوعية للمنهاج الدراسي الرسمي، بالإضافة الى دروس خصوصيّة لمواد اللغة العربيّة، واللغة الإنجليزية، ومادّة الرياضيات مما يمنحهم فرصة إكمال دراستهم خلال فترة العلاج الطويلة دون انقطاع.

إلى جانب ذلك، تضمنت مساهمة البنك العربي في هذا البرنامج تقديم كل الدعم الممكن لضمان بيئة تعليميّة متكاملة للأطفال المرضى؛ من خلال توفير المستلزمات والأدوات التعليميّة الأساسيّة، بما في ذلك القرطاسية، والكتب، وأجهزة الحاسوب المحمول. ويدعم البنك أيضًا تنظيم الأنشطة التعليميّة الإضافيّة مثل الرحلات الميدانيّة، والدورات التدريبيّة، وتغطية النفقات المدرسيّة للأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تحسين وتسهيل تجربتهم التعليميّة.



ومنذ إطلاقه في العام 2017، وبدعم متواصل من البنك العربي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تمكّن برنامج "العودة إلى المدرسة" من تحقيق أثر إيجابي وملموس في حياة أكثر من 2,300 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، من خلال مساندتهم في مواصلة تعليمهم دون تأخير، وتعزيز حالتهم النفسيّة، ومنحهم الثقة والأمل.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.



