البنك العربي و "أبل Apple " يطلقان عرض "اشتر الآن وادفع لاحقاً"

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً بالتعاون مع وكلاء أبل المعتمدين في الأردن حملة ترويجية خاصة تتيح لحملة بطاقات البنك العربي شراء منتجات أبل لدى مجموعة من المحلات المشاركة حيث يقدم البنك العربي في الأردن ولأول مرة إمكانية شراء منتجات أبل والبدء بالدفع بعد 3 أشهر، هذا بالإضافة إلى خدمة التقسيط المريح لمدة 12 شهرا دون أي فوائد وعمولات.

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وتستمر الحملة لغاية 31 آذار الحالي وتشمل منتجات أبل لدى سلسلة من أكبر المتاجر والوكلاء المعتمدين، شركة زين، و DNA Lifestyle، و eStore، و iSystem، و ليدرز سنتر، وسمارت باي.



وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن يعقوب معتوق: «نحرص في البنك العربي على التعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية وتقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة تواكب تطلعات عملائنا الكرام وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.»

وأضاف: «تتيح الحملة الجديدة لكافة حملة بطاقات البنك العربي الائتمانية الفرصة لاقتناء أي من منتجات أبل من خلال مجموعة من المحلات المختارة مع الحصول على فترة سماح لأول 3 شهور وذلك ضمن مزايا تفضيلية وخيارات دفع ميسرة.»



