البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو"

وتم الإعلان عن إطلاق البطاقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل خاص أقامه البنك في فندق حياة عمّان، بمشاركة نجم كرة القدم العالمي وسفير (لاليغا) "مارسيلو" وبحضور إدارة البنك العربي ومسؤولي (لاليغا)، إلى جانب نخبة من الشخصيات والضيوف.
وخلال تواجده في المملكة، قام النجم العالمي مارسيلو بزيارة لمقر الإدارة العامة للبنك العربي وشارك بفعالية خاصة أقامها البنك بهذه المناسبة، بحضور مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة والموظفين وممثلي (لاليغا).
وتمنح بطاقة البنك العربي - (لاليغا) الائتمانية المشتركة، والمتوفرة حصرياً من خلال البنك العربي، حامليها من عشاق كرة القدم تجربة مصرفية مميزة ومتكاملة تجمع ما بين الشغف بهذه الرياضة والامتيازات المصرفية الرائدة. حيث تقدم البطاقة مجموعة واسعة من المزايا والعروض مثل؛ دخول مجاني إلى صالات كبار الشخصيات في المطارات حول العالم، وعروض حصرية ضمن مجموعة فنادق فاخرة، وخيارات سداد مرنة، وإدارة رقمية متكاملة عبر تطبيق البنك، الى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.
ويأتي إطلاق البطاقة الائتمانية المشتركة تجسيداً للتعاون الاستراتيجي ما بين الطرفين وتأكيداً على اهتمام البنك العربي بإبراز تواجده على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً من خلال كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، الأمر الذي يعكس القيم المشتركة التي يرتكز عليها هذا التعاون والتي تتمثل في بناء الروابط والابتكار، والسعي الدائم لتقديم تجارب حصرية، تُثري شغف الجماهير وتؤكد مكانة البنك العربي الرائدة في المنطقة.
ويتجسد اهتمام البنك العربي برياضة كرة القدم كذلك عبر شراكته ودعمه المتواصل للاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار نحو 15 عاماً كونه الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم (منتخب النشامى)، الذي حقق مؤخراً إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى كأس العالم 2026.
وبهذه المناسبة، قال طارق الحاج حسن – مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "تشكل شراكتنا الحصرية مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة نوعية لجهودنا المتواصلة لتقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائنا محلياً واقليمياً وبما يواكب اهتماماتهم وتطلعاتهم." وأضاف: "يعد إطلاق البنك للبطاقة الائتمانية المشتركة مع (لاليغا) بحضور النجم العالمي مارسيلو احد ثمار هذا التعاون الاستراتيجي الحصري والذي يتيح لمحبي كرة القدم في الأردن والمنطقة من مختلف الشرائح والفئات التعبير عن شغفهم بالرياضة الأولى في العالم من خلال أحد أكثر الدوريات العالمية اثارة والاستفادة من التجارب المصرفية المميزة التي يقدمها لهم البنك العربي."
من جانبها قالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لـ (لاليغا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"نحن سعداء بشراكتنا مع البنك العربي، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا رؤية مشتركة تتمثل في التزامنا بالتميز والنمو ومساعينا المتواصلة لإيجاد روابط حقيقية مع الناس من خلال تجارب حصرية تجعل (لاليغا) أقرب من جماهيرها في جميع أنحاء المنطقة."
ومن جهته، علّق سفير (لاليغا)، نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو": "أنا فخور بتمثيلي لهذا التعاون المميز الذي يجمع اسمين مرموقين في عالم كرة القدم والقطاع المصرفي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال هذا التعاون سيتمكن عشاق كرة القدم من عملاء البنك العربي من الاستمتاع بتجارب حصرية ومحتوى فريد ووصول مميّز لـ (لاليغا) لتجعلهم أقرب من قلب اللعبة".
وأضاف مارسيلو: "كرة القدم شغف يجمع الناس من مختلف الأطياف في العالم، وهذه الشراكة مثال رائع على ربط المجتمعات عبر هذه الرياضة العالمية."
حول لاليغا
لاليغا، هي أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. هي منظمة رياضية خاصة تتكون من 20 شركة رياضية عامة محدودة/أندية لاليغا إي إيه سبورتس، و22 ناديا في لاليغا هايبرموشين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين. لدى لاليغا أكثر من 268 مليون متابع حول العالم عبر 16 من منصات التواصل الاجتماعي، بـ 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، ولديها أوسع شبكة دولية من أي مؤسسة رياضية، وهي موجودة في 35 دولة من خلال 8 مكاتب. تنفذ لاليغا عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تنشى دورياً للاعبي كرة القدم من ذوي التحديات الذهنية، يحمل مسمى: لاليغا جينوين مويبي.
حول البنك العربي
تأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأردن، مقراً له في العام 1930 وهو يمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية. وتشمل هذه الخدمات المصرفية المجالات التالية: الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والمنامة.
أخبار متعلقة
-
CFI تسجّل أداءً قياسيًا في الربع الأول 2026، متجاوزة 2.3 تريليون دولار في قيمة التداولات
-
الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026
-
البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي
-
بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة
-
أسرع وتعمل في الوقت الحقيقي: Audio Eraser ترتقي بتجربة الاستماع في سلسلة Galaxy S26
-
كابيتال بنك يدعم المواهب المحلية برعايته لمعرض "Art Matters"
-
آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18% من الأرباح على المساهمين وتعرض الخطط المستقبلية لها