البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري لدعم برنامج يوم اليتيم

الوكيل الإخباري- قام البنك العربي مؤخراً بتجديد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد ادارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وذلك للعام الحادي عشر، حيث تهدف هذه الاتفاقية الى توفير كسوة الملابس لصالح 1200 يتيم على مدار عام كامل من مختلف المحافظات.

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وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية البنك العربي المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال برنامج البنك العربي الخاص بالمسؤولية الاجتماعية “معاً”، والذي يقدم البنك من خلاله الدعم للعديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات المحتاجة في المملكة. وقد تمكّن البرنامج، منذ انطلاق هذا التعاون، من الوصول إلى أكثر من 11,000 طفل يتيم في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس الأثر المتراكم لهذا الدعم المستمر على مدى أحد عشر عاماً.



ويسعى البنك من خلال هذا التعاون إلى توفير الملابس والأحذية الجديدة والألعاب لـ 1200 يتيم من مختلف مناطق المملكة. وإلى جانب الدعم المادي الذي يقدمه البنك لهذه المبادرة، سيقوم فريق متطوعي البنك بمساعدة الأطفال الأيتام باختيار احتياجاتهم من الملابس والأحذية والألعاب المتاحة في صالة عرض بنك الملابس الخيري في عمان وعدد من الصالات المتنقلة في المحافظات.



وفي تعليقه على هذا التعاون، أعرب الدكتور حسين الشبلي عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي، والذي يعكس التزام البنك الحقيقي بالمسؤولية المجتمعية ودعمه للفئات الأقل حظًا، لا سيما الأطفال الأيتام. وأكد أن هذا البرنامج لا يكتفي بتلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يسهم أيضًا في إدخال البهجة على وجوه الأطفال ويمنحهم شعورًا بالعناية والاهتمام من قِبل المجتمع. كما ثمّن الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك العربي لعدد من برامج الهيئة، بما في ذلك برنامج يوم اليتيم، والذي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الفعال بين القطاع المصرفي ومؤسسات العمل الخيري.



هذا ويذكر بأن بنك الملابس الخيري يقوم على جمع التبرعات العينية وتقديمها للأسر الأردنية العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف كافة الفئات المحتاجة من الأيتام والمسنين، ذوي الدخل المحدود، والمقبلين على الزواج والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك.