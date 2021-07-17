البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS

الوكيل الاخباري - ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معاً"، جدّد البنك العربي مؤخراً اتفاقية التعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، والتي تهدف إلى تنفيذ مهمتها الإنسانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري.



وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من إيمان البنك العربي بأهمية تقديم الدعم المتواصل لمثل هذه المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى توفير الرعاية والحياة الكريمة لهذه الفئة من الأطفال الأيتام.

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حيث سيقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بتقديم الدعم للأطفال في قرية أطفال SOS عمّان من خلال تأمين احتياجاتهم السنوية من تعليم وتدريب وغذاء وملابس ومصروف شخصي وتغطية نفقاتهم اليومية والطبيّة ونفقات النقل الخاصة بهم.



وأعربت السيدة رنا الزعبي عن سعادتها بتجديد هذا التعاون، والذي من شأنه الإسهام بتوفير رعاية متكاملة للأطفال والشباب تغطي احتياجات متعددة من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي. كما أشادت الزعبي بدعم البنك العربي للجمعية خلال السنوات السابقة مؤكدةً على أهمية استمرار هذا التعاون المميز، والذي يساهم في تحقيق رؤية الجمعية والمتمثلة بأن كل طفل ينتمي إلى عائلة ويجب أن ينمو في بيئة مليئة بالحب والاحترام والأمان.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل دعم الأيتام والصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم.



جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية الأسرية البديلة لمائتين وأربعين من الأطفال والشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات الثمانية التابعة لها.





