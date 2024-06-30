البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع مركز الإسعاف الجوي الأردني

الوكيل الاخباري - جدد البنك العربي ومركز الإسعاف الجوي الأردني اتفاقية التعاون بينهما للعام الثامن على التوالي، بهدف دعم آلية عمل المركز، الذي ترتكز أهدافه على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة. ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وانطلاقا من إيمانه بالدور المميز الذي يقوم به المركز فيما يخص الإسعاف الجوي للحالات المرضية الطارئة والمرضى، ونقلها من مختلف مناطق المملكة النائية والبعيدة إلى المستشفيات المختصة في المملكة.

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وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدّم البنك العربي دعمه لخدمات الإسعاف الجوي المتعلقة بنقل المصابين والمرضى جوا من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة من خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف بالطائرات العامودية، وذلك لتلقي العلاجات اللازمة في الحالات الطارئة.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاسعاف الجوي الأردني، العقيد الركن الطيار احمد مروان وتار، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم خدمات المركز الإنسانية والطبية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على إمكانية توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات لمن يحتاجها. وأضاف أن المركز يعتز بالتعاون مع البنك العربي، حيث يشكل مثل هذا التعاون نموذجا للدور الاجتماعي لمؤسساتنا الوطنية والتعاون البناء مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية التي تسهم في الحفاظ على حياة المواطنين.



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس سعي البنك لترسيخ أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق العمل بشكل مستمر مع مختلف جهات المجتمع ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه الذي يُركّز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

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