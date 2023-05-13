البنك العربي يجدد اتفاقية الرعاية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - جدد البنك العربي والاتحاد الأردني لكرة القدم، اتفاقية الرعاية بينهما، للعام الثاني عشر على التوالي، ليكون البنك العربي بموجب هذه الاتفاقية البنك الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم ولمنتخب "النشامى" وبطولات المحترفين في موسم 2023/2024.وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك العربي على دعم قطاع الشباب ورياضة كرة القدم الأردنية التي تعتبر الرياضة الأكثر جماهيرية محلياً وعالمياً، حيث سيتم توجيه الدعم المالي لبطولات المحترفين، مع الاستمرار برعاية البنك لمنتخب النشامى الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا مطلع العام القادم، بالتزامن مع بدء تصفيات كأس العالم 2026.ونقلت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، شكر وتقدير سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، إلى البنك العربي والذي يجسد دائماً حرصه واهتمامه الكبيرين بقطاع كرة القدم من خلال مواصلة دعم المنظومة منذ العام 2011 وحتى اليوم.وقالت: نفتخر بالبنك العربي الذي يقف دائماً أمام مسؤولياته تجاه المجتمع الرياضي محلياً، كمثال يحتذى من القطاع الخاص، ليشكل بالتالي مصدراً لفخر واعتزاز أسرة كرة القدم الأردنية.ويحرص البنك العربي على امتداد السنوات الماضية، على استمرار تقديم الدعم لاتحاد كرة القدم، من خلال دعمه لبطولات المحترفين ومنتخب النشامى، لتوثيق التعاون الحقيقي الذي ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على المنتخبات والأندية الأردنية على حد سواء.