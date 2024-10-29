البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

الوكيل الإخباري- جدّد البنك العربي مؤخراً تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بهدف دعم دور المؤسسة في تحسين التعليم وتطوير مشاريع التنمية في الأردن. ويأتي هذا التعاون لدعم برامج ومبادرات المؤسسة الرائدة في عدة مجالات؛ تشمل تعزيز قطاع التعليم، ورعاية الأيتام، وحماية الأطفال، وتمكين الشباب، ودعم دور المرأة في المجتمع.

اضافة اعلان