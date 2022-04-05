البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج الرياديين من "إنديفر" الأردن !the leap

الوكيل الاخباري - جدّد البنك العربي مؤخراً رعايته لبرنامج زمالة منظمة إنديفر الأردن !the leap (القفزة) والذي يهدف إلى بناء وصقل مهارات الريادة لدى الموظفين التنفيذيين من قطاعات مختلفة لمساعدتهم على الانتقال من مرحلة الموظف إلى مرحلة رواد الأعمال أو أصحاب الأعمال.

اضافة اعلان

وتم حديثاً الإعلان عن فتح باب التقديم للدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، حيث يمكن للأفراد الذين لديهم معرفة وتخصص في قطاع معين، والذين حددوا نموذجاً لمنتج أو خدمة ذات قابلية للتطبيق، التقدم بطلب الانضمام لبرنامج الزمالة من خلال الموقع الإلكتروني لإنديفر الأردن https://www.endeavorjordan.org/the-leap علماً بأن آخر موعد للتقديم هو ٩ نيسان.



ومن المقرر أن تبدأ ورشات الدفعة الثانية منتصف شهر أيار، والثالثة في شهر أيلول، حيث أن مدة كل دورة منها قرابة الشهرين. كما تتطلب معايير الاختيار أن يكون لدى المتقدمين أكثر من 10 سنوات خبرة في قطاع معين مع خبرة في الأدوار والمهام القيادية. كذلك يجب أن يكون مقدمو الطلبات قد حددوا منتجاً أو خدمة أو نموذجاً تجارياً ذو إمكانات تجارية قائمة بذاتها، مع ضرورة الالتزام بحضور 90٪ من جلسات الزمالة والقيام بالمهام المطلوبة لكل منها. وخلال عملية اختيار المرشحين سيتم عقد مقابلات مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار وذلك بهدف فهم طموحاتهم وتقييم استعدادهم للبرنامج بشكل أفضل، علماً بأن البرنامج يحث الإناث بشكل خاص على التقديم.



ويعمل برنامج الزمالة !the leap على تدريب مجموعة صغيرة من زملاء البرنامج حول فن وعلم تأسيس شركات جديدة من خلال عشر جلسات يتم تقديمها من قبل أفراد ذوي خبرة ولاعبين أساسيين ومحركي بيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى رياديين ومؤسسي شركات ناجحين.

وسيتم عقد الجلسات أيام السبت ومساء الأربعاء حتى لا تتعارض مع أوقات الدوام الاعتيادية للموظفين، كما سيتم مشاركة المنهج مسبقاً معهم لتحفيز وإثراء فقرة المناقشة، بينما سيتم توزيع المواد التدريسية الإضافية بعد كل حصة لتعزيز معلومات المشاركين حول المادة التي درسوها مع إمكانية مراجعتها لاحقاً.



وتغطي الجلسات العملية والعلمية ضمن برنامج الزمالة محاور مهمة تتضمن: إدارة المنتج، وإنشاء نموذج العمل، وتحديد مفهوم الفريق وثقافة الشركة، كما تشمل الجلسات تدريب مكثّف حول كيفية التسويق وتعزيز الهوية المؤسسية، والمحاسبة، وبرنامج الاستعداد للمستثمرين، والجوانب القانونية لتأسيس الشركات (العقود والضرائب)، وأخيراً سيتم اختتام برنامج الزمالة بجلسة عرض الأفكار والشركات على مستثمرين محتملين.



والجدير بالذكر أنه في النسخة الأولى من برنامج الزمالة !the leap والتي تم إطلاقها في أيلول العام الماضي، تم استلام 59 طلباً واختيار 16 منهم للانضمام، حيث كانت نسبة الإناث من مجموع الزملاء المختارين 50٪ وذلك تماشياً مع توجهات كل من إنديفر والبنك العربي لدعم الأعمال التي تقودها الإناث. إضافة إلى ذلك، فقد تفاوت المستوى التعليمي والقطاعات العملية وسنوات الخبرة بين الزملاء المشاركين، فكان منهم حاملي درجة البكالوريوس ومنهم حاملي الدكتوراه، ونحو ثلث الزملاء المشاركين كان لديهم خبرة تزيد عن 20 عاماً.