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الثلاثاء، 15-06-2021 02:48 م

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج مركز هيا الثقافي "فنون الادخار"

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الوكيل الاخباري - في ظل النجاح الذي حققه برنامج "فنون الادخار" في دورته السابقة، بدأ مركز هيا الثقافي وبدعم حصري من البنك العربي بتقديم ورشات جديدة عبر المنصات الإلكترونية للأطفال والجمعيات الخيرية للاستفادة من ورشات عمل "الميكانيكا الإبداعية" التي يقدّمها البرنامج، والتي تهدف إلى تعريف الأطفال بأهمية التوفير والادخار وأساسيات عمل جهاز الصراف الآلي وعمليات البنك الأساسية بطرق فنية ومبتكرة. حيث سيصل البرنامج إلى ما يقارب 300 طفل في مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان



وتمتد كل ورشة عمل على مدار يومين وتجمع الفنون بالميكانيكا البسيطة، حيث سيقوم كل طفل من الأطفال المستفيدين بإنتاج وتصميم جهاز صراف آلي كرتوني، وتزويده بدارة كهربائية بسيطة بعد تعلّم كيفية تشكيلها، ليصبح الجهاز قادراً على إتمام عمليتين رئيسيتين هما سحب النقود وإيداعها. كما سيتعرّف الأطفال من خلال ورشات العمل على أهمية الادخار في سن مبكّرة، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية التي يقوم بها جهاز الصراف الآلي وآلية عمله.


ولقياس مدى تحقق النتائج المرجوّة من هذه الورشات، يشتمل البرنامج على تقييم لمستوى الثقافة المالية لدى الأطفال المنتفعين ومدى إدراكهم للقواعد المالية الأساسية، قبل وبعد مشاركتهم بالورشات. كما تحرص الجلسات على تعزيز مهارات الأطفال الفنية المختلفة وتنمية مواهبهم، وذلك من خلال تدريبهم على مهارات القص والتلوين ومزج الألوان واستخدام الفرشاة، وغيرها.


ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معاً" وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل التعليم والصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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