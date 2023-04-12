البنك العربي يجدد دعمه لتكية أم علي

الوكيل الإخباري - إيماناً منه بأهمية المسؤولية المجتمعية وحرصه الدائم على تقديم الدعم للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة، جدّد البنك العربي اتفاقية التعاون مع تكية أم علي للعام السادس عشر على التوالي، وذلك بهدف دعم أسر تكية أم علي التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البنك العربي بكفالة 102 أسرة من الأسر المستفيدة من تكية أم علي لمدة عام كامل لتوفير دعم غذائي شهري لهذه الأسر على شكل طرود غذائية شهرية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية وتكفي لتحضير ثلاث وجبات يومياً وعلى مدار الشهر .

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وستتيح تكية أم علي لموظفي البنك العربي فرصة التطوع في برامجها التطوعية المختلفة والتي يتم عقدها في مختلف محافظات المملكة بالإضافة إلى رعاية يوم واحدمن موائد الرّحمن والتي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في عمان خلال شهر رمضان المبارك.



وفي تعليقه على هذا الدعم شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر البنك العربي قائلاً " نفتخر بالتعاون مع البنك العربي للعام السادس عشر على التوالي حيث يؤكد ذلك على التزام البنك نحو الأسر المحتاجة في الأردن ودوره كشريك استراتيجي في مكافحة الفقر الغذائي في الأردن. "



وأضاف" تؤمن تكية أم علي بأهمية التعاون مع كافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص وعلاقتها التكاملية بهدف خدمة الأسر المحتاجة في كافة محافظات المملكة وتوفير الدعم الغذائي المستدام لها. "



ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، تحتوي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.