البنك العربي يجدد دعمه لتكية أم علي

الوكيل الإخباري- في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وتكية أم علي، قام البنك بتجديد اتفاقية التعاون مع تكية أم علي للعام 2024 وذلك لدعم برامج تكية أم علي الهادفة لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة.

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ومن خلال هذه الاتفاقية، سيقوم البنك العربي بتجديد كفالة 102 أسرة مستفيدة من برامج تكية أم علي لمدة عام واحد، وذلك لتوفير طرود غذائية شهرية تحتوي على مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسرة اليومية. وقد تم اختيار مواد هذه الطرود بعناية لضمان توفير تغذية متوازنة وصحية للأسرة المستفيدة، حيث يحتوي كل طرد على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة لتحضير ثلاث وجبات يومياً على مدار الشهر. كما ستتيح الاتفاقية لموظفي البنك العربي فرصة التطوع في مختلف البرامج والأنشطة التي تنظمها تكية أم علي في جميع أنحاء المملكة.



تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام البنك العربي المتواصل بتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة ودعم الفئات الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة، وذلك في إطار البرامج والمبادرات التي يتبناها البنك كجزء من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.



وفي تعليقه على هذا التعاون، أعرب السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي، قائلاً: "نحن فخورون باستمرار هذا التعاون للعام السادس عشر على التوالي، الامر الذي يؤكد التزام البنك العربي الراسخ بدعم جهودنا في مكافحة الفقر الغذائي في الأردن. وأضاف بلقر: " تعمل تكية أم علي بجد لضمان وصول الدعم الغذائي المستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر في كافة أنحاء المملكة، ونحن نؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الكبرى مثل البنك العربي هو مفتاح لتحقيق هذا الهدف، حيث نسعى دائماً إلى إشراك المزيد من المؤسسات في برامجنا."



وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.