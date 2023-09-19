البنك العربي يجدد دعمه لقرى الأطفال SOS

الوكيل الإخباري - أعلن البنك العربي تجديد اتفاقية التعاون مع جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، من خلال مواصلة كفالة منزل أسري في قرى الأطفال SOS يعيش فيه 5-7 أطفال ويتم من خلالها تغطية جزء كبير من مصاريفه الجارية، وذلك ضمن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً".



وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من ايمان البنك بأهمية تقديم الدعم المتواصل لمثل هذه المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى توفير الرعاية والحياة الكريمة لهذه الفئة من الأطفال فاقدي السند الأسري، ودعم جهود الجمعية الرامية لتعزيز الجو الأسري وتأهيل الأطفال ومساعدتهم ليصبحوا أفراداً مستقلّين وفاعلين في المجتمع وقادرين على الاعتماد على أنفسهم بعد مغادرتهم لقرى الأطفال.



وأعربت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، عن فخرها بالتعاون الاستراتيجي الذي يربط الجمعية مع البنك العربي منذ عام 2015، والذي يمكن الجمعية من ‏مواصلة تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.

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كما أكدت أن هذه العلاقة الهامة هي واحدة من العلاقات الوطنية التي تؤسسها الجمعية مع مختلف المؤسسات لتكون الدعامة الرئيسية لعملها لتمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية شبه الأسرية للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري.

وتقوم جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية، وهي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، بتقديم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.