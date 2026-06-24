البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

ويأتي هذا التعاون دعمًا لبرامج ومبادرات المؤسسة الرائدة في مجالات التعليم والتنمية، والتي ساهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
كما شهد التعاون مشاركة فاعلة من موظفي البنك العربي من خلال العديد من الفعاليات التطوعية، استهدفت مجالات وبرامج التعليم والطفولة وتمكين المرأة، حيث أسهمت هذه المشاركات في تعزيز أثر البرامج على المستفيدين والمجتمعات المحلية، وعكست روح المسؤولية والانتماء لدى المتطوعين.
ومن خلال تجديد اتفاقية التعاون، يواصل البنك العربي دعمه لعدد من البرامج والمبادرات النوعية، وفي مقدمتها برنامج "إقرأ" و "إقرأ لي" الهادفان إلى تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال وترسيخ ثقافة المطالعة، إلى جانب دعم مبادرة "مدرستي" التي تهدف الى تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس.
ويشمل التعاون كذلك تقديم منح دراسية من خلال "صندوق الأمان" لمساعدة ودعم الأيتام فوق سن الثامنة عشرة لاستكمال تعليمهم وبناء مستقبل أفضل، إضافة الى دعم برامج تمكين المرأة وحماية الأسرة والطفل من خلال مؤسسة نهر الأردن. كما يمتد الدعم ليشمل برامج الجمعية الملكية للتوعية الصحية الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية والتعليمية للطلبة.
ويواصل البنك العربي دعم جهود تطوير قدرات المعلمين من خلال برنامج "علّم بثقة" الذي تنفذه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بهدف تطوير قدراتهم المهنية والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.
ويُعد البنك العربي من المؤسسات الداعمة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية منذ عام 2014، حيث ساهم هذا التعاون في دعم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تركت أثرًا ملموسًا في مختلف أنحاء المملكة.
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