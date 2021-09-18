البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة نهر الأردن للمساهمة في تمكين المرأة

الوكيل الاخباري - ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معاً"، يستمر البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن بهدف دعم وتمكين المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن مشاريع المؤسسة للريادة الاجتماعية والتي تُعنى بتمكين المرأة.



وقد عملت المؤسسة بالتعاون مع البنك العربي هذا العام على تعزيز برامج تهدف إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي من حرفيات وطهاة ضمن مشروع تصاميم نهر الأردن ومطبخ الكرمة الإنتاجي من خلال توفير فرص عيش مستدامة لهن تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.

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حيث ساهمت مشاريع فنون الطهي والحرف اليدوية التي أطلقتها المؤسسة في تمكين الآلاف من السيدات وتعزيز قدراتهن على إيجاد سبل عيش مستدامة لهن كمعيلات ورياديات. كذلك تستمر المؤسسة في إحياء تراث المأكولات التقليدية والحرف اليدوية المستوحاة من الريف والبادية من خلال تنظيم عدة مبادرات توفر من خلالها المزيد من فرص العمل لنساء المجتمع المحلي ضمن مشاريع نهر الأردن للريادة الاجتماعية.



وفي هذا الإطار، قالت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، السيدة إنعام البريشي: " لقد ساهم تعاوننا المستدام مع البنك العربي ضمن برامج تمكين المجتمعات في تعزيز قدرة المؤسسة على تمكين المزيد من مستفيداتنا وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز مهاراتهن خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا".



ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "معاً" وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل التعليم والصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ودعم الأيتام.

