البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة سنبلة

الوكيل الإخباري- جدد البنك العربي دعمه لمبادرة "سنبلة" التي تنفذها مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والريادة الاجتماعية داخل المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.

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وتسعى المبادرة إلى تمكين المعلمين والطلبة من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات داخل البيئة المدرسية، كما تشجع على الاستفادة من المساحات غير المستغلة في المدارس وتحويلها إلى مشاريع خدمية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع المحلي.



وأكد مدير مؤسسة الجود للرعاية العلمية السيد ماهر قدورة، أن المبادرة وفي مرحلتها الخامسة تهدف إلى الوصول لأكثر من 15,000 معلم ومعلمة ضمن ما يقارب 1,000 مدرسة حكومية، حيث يتضمن البرنامج تدريبات نوعية يقدمها مختصون في مجالات مثل الذكاء العاطفي، الدافعية، وتمالك الضغوطات، بالإضافة إلى التدريب على منهجية "سنبلة" لتطوير المبادرات وتنفيذها بطرق فعالة وذات أثر ملموس. وقد أعرب قدورة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي مشيدًا بالأثر الإيجابي الذي تركته المبادرة خلال الأعوام السابقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1,500 مشروع مدرسي في العام الماضي وحده، بمشاركة فاعلة من الكوادر التعليمية والمجتمعات المحلية.