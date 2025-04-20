البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة سنبلة

وتسعى المبادرة إلى تمكين المعلمين والطلبة من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات داخل البيئة المدرسية، كما تشجع على الاستفادة من المساحات غير المستغلة في المدارس وتحويلها إلى مشاريع خدمية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع المحلي.
وأكد مدير مؤسسة الجود للرعاية العلمية السيد ماهر قدورة، أن المبادرة وفي مرحلتها الخامسة تهدف إلى الوصول لأكثر من 15,000 معلم ومعلمة ضمن ما يقارب 1,000 مدرسة حكومية، حيث يتضمن البرنامج تدريبات نوعية يقدمها مختصون في مجالات مثل الذكاء العاطفي، الدافعية، وتمالك الضغوطات، بالإضافة إلى التدريب على منهجية "سنبلة" لتطوير المبادرات وتنفيذها بطرق فعالة وذات أثر ملموس. وقد أعرب قدورة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي مشيدًا بالأثر الإيجابي الذي تركته المبادرة خلال الأعوام السابقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1,500 مشروع مدرسي في العام الماضي وحده، بمشاركة فاعلة من الكوادر التعليمية والمجتمعات المحلية.
ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية "معاً" وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
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