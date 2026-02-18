البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة "سنبلة"

وترتكز المبادرة على تطبيق منهجية عملية تمكّن المعلمين والطلبة من تحويل التحديات المدرسية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، من خلال تنمية مهارات التفكير المنهجي والعمل التشاركي. كما تشجع على استثمار الموارد والمساحات المتاحة داخل المدارس لإطلاق مشاريع خدمية مستدامة تسهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز ارتباط المدرسة بالمجتمع المحلي.
وأعرب مدير مؤسسة الجود السيد ماهر قدورة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي مشيداً بالأثر الإيجابي الذي تركته المبادرة خلال الأعوام السابقة، وأكّد على أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات المعلمين وتزويدهم بالمهارات من خلال جلسات توعوية وتدريبية متنوعة يقدمها مختصون ومدربون، إضافة إلى تدريبهم على منهجية "سنبلة" لتطوير المبادرات وتنفيذها بطرق فعّالة وذات أثر ملموس. كما ينعكس أثر المبادرة أيضاً على تحسين المرافق المدرسية وتطوير مساحات تعليمية أكثر أماناً، إلى جانب تنفيذ مشاريع داعمة للتعلم النشط، بما يخدم الطلبة ويعزز روح المبادرة لديهم.
وحظيت مبادرة سنبلة بمشاركة فاعلة من الكوادر التعليمية والمجتمعات المحلية، فمنذ انطلاقتها وحتى دورتها السابقة، تم تنفيذ أكثر من 4,000 مشروع مدرسي خدم ما يزيد عن 800 ألف طالب وطالبة، حيث وصل عدد المدارس المشاركة إلى أكثر من 2,200 مدرسة حكومية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
