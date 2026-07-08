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البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال
البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال
الأربعاء، 08-07-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري-   جدّد البنك العربي رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" بالتعاون مع متحف الأطفال احتفاءً باليوم الدولي للعب، والذي يصادف يوم 11 حزيران من كل عام، تأكيدًا على دعم المبادرات التعليمية التي توظف اللعب كأداة للتعلّم لدى الأطفال والتي تسهم في دعم نموهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهارات الإبداع والابتكار.  
 
 واستقطب البرنامج أكثر من 10 آلاف زائر، حيث شارك متطوّعو البنك العربي في دعم وتنفيذ الأنشطة المختلفة، ما أضاف قيمة نوعية إلى التجربة التعليمية المقدّمة للأطفال. وتنوّعت فعاليات البرنامج لتشمل جلسات إرشادية بإشراف خبراء تربويين، إلى جانب ألعاب وأنشطة تفاعلية صُمّمت لتحفيز التفكير الإبداعي لدى الأطفال، وصقل قدراتهم في حل المشكلات، وتمكينهم من اختبار أفكار جديدة عبر اللعب والتجربة.

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كذلك تضمّنت الفعاليات أنشطة علمية وفنية، و أنشطة حركية وجماعية  نُظّمت في الساحة الخارجية  بهدف تطوير المهارات الاجتماعية، وترسيخ قيم التعاون والتواصل بين الأطفال وأسرهم، وحثّهم على التعلّم من خلال اللعب والتفاعل مع أقرانهم. وقد استهدفت هذه الفعاليات الفئة العمرية من 6 و12 عامًا، في حين خُصّص برنامج منفصل للأطفال الأصغر سنًا من عمر عام إلى 5 أعوام، اشتمل على أنشطة حركية وتفاعلية تُعزّز نموّهم وتطوّر مهاراتهم في مراحلهم الأولى.


ويأتي هذا الدعم في إطار مبادرات البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معًا"، التي تهدف إلى دعم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم. وفي هذا السياق، يواصل البنك العربي دعمه لبرنامج "التواصل مع المجتمع" في متحف الأطفال، الذي يقدّم مجموعة متنوعة من البرامج التفاعلية الهادفة، والمصممة لتعزيز تعلّم الأطفال وإثراء تجاربهم، مع التركيز على أبرز المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والأسرة.

gnews

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ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

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