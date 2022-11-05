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السبت، 05-11-2022 12:48 م

البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني

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الوكيل الإخباري - جدّد البنك العربي مؤخراً رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني للعام السابع على التوالي، وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً" وبهدف دعم آلية عمل المركز وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.اضافة اعلان

وسيقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بدعم خدمات مركز الإسعاف الجوي الذي سيتولى نقل المصابين والمرضى جواً، من خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف بالطائرة العامودية من المناطق النائية البعيدة إلى المراكز الطبية المتخصصة لتلقي العلاجات اللازمة في الحالات الطارئة التي تستوجب مثل هذا النوع من الخدمة الطبية المتخصصة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاسعاف الجوي الأردني، العقيد الركن الطيار احمد مروان وتار أن دعم البنك العربي للمركز يعكس الدور المجتمعي الرائد الذي يلعبه البنك العربي على الصعيد الوطني، وأضاف "نعتز باستمرار بتعاوننا مع البنك العربي، المؤسسة المصرفية العريقة، حيث يشكل مثل هذا التعاون نموذجاً للدور الاجتماعي لمؤسساتنا الأمر الذي يسهم في الحفاظ على حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، حيث أن خدمة الوطن والمجتمع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، يأتي في إطار إستراتيجية البنك العربي للاستدامة والتي تهدف الى دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والبيئي حيث يركز البرنامج على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات محورية تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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