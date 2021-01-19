البنك العربي يحصدجوائز عالمية لخدماتالشركاتعلى مستوى الشرقالأوسط

الوكيل الاخباري - منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة" أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية" في المنطقة على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات للعام 2020، وذلك عن تطبيق "عربي كونكت - موبايل" المخصص لخدمة عملاء قطاع الشركات.

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كما حاز البنك كذلك على جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد" في الشرق الأوسط لهذا العام من مجلة غلوبال إنفستر/ آي إس إف GLOBAL” INVESTOR/ISF"، الصادرة عن شركة يوروموني Euromoney المالية العالمية.



ويأتي فوز البنك العربي بجائزة "أفضلت طبيق بنكي للهواتف الذكية"في الشرق الأوسط بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو فى أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع فى المنتجات التى يتم تقديمها للعملاء، وكذلك الخدمات المتنوعة التى يقدّمها كلّ من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والتي صممّت خصيصاً لذلك.

أما جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد" في الشرق الأوسط، فقد حاز عليها البنك بالرغم من وجود منافسة قوية من قبل مؤسسات مصرفية إقليمية، وذلك نتيجة لالتزامه المستمر في إحداث التحول الرقمي، حيث تميز البنك من خلال منصة "عربي كونكت" التي يوفرها لعملائه من قطاع الشركات عبر المنطقة والتي تمكنهم من إدارة النقد بشكل فوري وفعال وهي ميزة هامة وحيوية لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجهها المؤسساتفي المنطقة.



ويعتبر تطبيق "عربي كونكت - موبايل" إضافة نوعية إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خلال ما يقدمه من مزايا صممت خصيصاً لتمنح عملاء قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

ومن المزايا التي يقدمها التطبيق: الإطلاع والرقابة المستمرة على حساباتهم، إدارة الحسابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة والرواتب، وغيرها.ويندرج التطبيق ضمن منصة "عربي كونكت" والتي تعد واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.



وتجدر الاشارة هنا الى أنالبنك العربي كان قد حصد كذلك جائزة "أفضل بنك في خدمات إدارة النقد"في الأردن لعام 2020 وذلك وفق الاستطلاع الأخير الذي أجرته مجلة "يوروموني" حول إدارة النقد للمؤسسات غير المالية.

وكانت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) قد منحت البنك العربي في وقت سابق من العام2020 جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2020 وذلك للعام الخامس على التوالي.



