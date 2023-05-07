البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - حصد البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط والمقدمة من مجلة "إيميا فاينانس" (EMEA Finance) العالميّة، وذلك تقديراً للإنجازات المميزة التي حققها البنك في هذا المجال ضمن استراتيجيته الشاملة للاستدامة.



ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناءً على النهج الاستراتيجي الشامل الذي يتبناه البنك في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعيّة للشركات وبرامجه المجتمعية التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد بها البنك، وذلك من خلال عمله بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله.

اضافة اعلان

كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير استدامة سنوية وفقاً للمبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، الأمر الذي يجسد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة.





