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الثلاثاء، 02-05-2023 12:22 م

البنك العربي يدعم أنشطة توعوية في متحف الأطفال الأردن

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الوكيل الإخباري - في إطار دعمه المستمر لبرنامج التواصل مع المجتمع في متحف الأطفال الأردن، قام البنك العربي بدعم فعالية "شهر المياه" التي أقامها المتحف لزواره الأطفال مؤخراً. ويهدف برنامج التواصل مع المجتمع الذي أطلقه المتحف في عام 2012 الى زيادة وعي الأطفال بقضايا عالمية ومحلية هامة، وتعزيز إدراكهم لدورهم في مجتمعهم والعالم. 

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وجاءت أنشطة "شهر المياه" تحت شعار "قطرة على قطرة" ضمن برنامج متنوّع يركّز على قضية شحّ المياه في الأردن، ويغرس في الأطفال حس المسؤولية تجاه دورهم في ترشيد استهلاك المياه والإسهام في صنع مستقبل آمن مائيًا للأردن.  
وقد استفاد من برنامج شهر المياه في متحف الأطفال الأردن لهذا العام ما يزيد على 18 ألف زائر من الأطفال وعائلاتهم، ممن زاروا المتحف خلال الشهر وشاركوا في الأنشطة المتنوعة المقدمة والتي ساهمت في زيادة وعيهم حول مشكلة شح المياه وطرق الحد من آثارها.  


ويأتي دعم البنك العربي لهذه الفعالية في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال انسجامًا مع اهتمامه بفئة الأطفال من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.   

 




 

 


 

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