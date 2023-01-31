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الثلاثاء، 31-01-2023 01:22 م

البنك العربي يدعم الدفعة الثالثة من برنامج الزمالة من "إنديفر" الأردن the leap!

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الوكيل الإخباري - واصل البنك العربي مؤخراً دعمه لبرنامج زمالة منظمة إنديفر الأردن the leap! (القفزة) والذي يهدف إلى تمكين الموظفين التنفيذيين من قطاعات مختلفة لمساعدتهم على الانتقال من مرحلة الموظف إلى مرحلة رواد الأعمال أو أصحاب الأعمال.

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وتم حديثاً الإعلان عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج لإتاحة الفرصة لجميع الأفراد الذين لديهم معرفة وتخصص في قطاع معين، والذين حددوا نموذجاً لمنتج أو خدمة ذات قابلية للتطبيق، التقدم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لإنديفر الأردن https://www.endeavorjordan.org/the-leap، حيث سيكون آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 5 شباط.


ويعمل برنامج الزمالة the leap! على تدريب مجموعة صغيرة من زملاء البرنامج حول فن وعلم تأسيس شركات جديدة من خلال عشر جلسات مقدّمة من قبل أفراد ذوي خبرة ولاعبين أساسيين في هذا المجال ومحركي بيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى رياديين ومؤسسي شركات ناجحين.

وسيتم عقد الجلسات أيام السبت ومساء الأربعاء حتى لا تتعارض مع أوقات الدوام الاعتيادية للموظفين، كما سيتم مشاركة المواد التحضيرية مسبقًا لإثراء المناقشة، بينما سيتم توزيع المواد الإضافية بعد كل جلسة لتعزيز المعرفة.


وتغطي الجلسات العملية والعلمية إدارة المنتج، ونموذج العمل، والفريق وثقافة الشركة، والتسويق والهوية المؤسسية، والمحاسبة، وبرنامج الاستعداد للمستثمرين، والجوانب القانونية لتأسيس الشركات (العقود والضرائب).

هذا وسيتم اختتام البرنامج بجلسة عرض الأفكار الريادية والشركات الناشئة على مستثمرين مرتقبين.


والجدير بالذكر أن برنامج the leap! يستقبل الموظفين المؤهلين للانضمام من كل القطاعات، ويحث البرنامج النساء على التقديم للانضمام كونهن يشكلن دعامة رئيسية من دعامات البيئة الريادية في المملكة.

وتشمل متطلبات الانضمام أن يكون لدى المتقدمين أكثر من 10 سنوات من الخبرة في قطاع معين مع خبرة في الأدوار والمهام القيادية. كذلك يجب أن يمتلك مقدمو الطلبات منتجاً أو خدمة أو نموذجاً تجارياً ذو إمكانات تجارية قائمة بذاتها، إضافةً إلى الالتزام بحضور 90٪ على الأقل من جلسات الزمالة والقيام بالمهام المطلوبة لكل منها.

 




 

 


 

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